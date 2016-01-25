به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی قاسمی دبیر کمیته فرهنگ وهنر پنجمین جشنواره بین المللی جشنواره مد و لباس فجر در گفتگو با ستاد خبری این جشنواره ضمن اشاره به فعالیت کمیته فرهنگ و هنر جشنواره پنجم توضیحاتی ارائه کرد.
قاسمی با اشاره به این نکته که فرهنگ ایرانی در طراحی مد شاخصهای قابل تأمل است؛ عنوان کرد: امیدوارم با هدف فرهنگ سازی برای استفاده از الگوهای هویت دار که منشاء آن فرهنگ ایرانی است؛ حرکت عالمانهای را در حوزه مد و لباس ایجاد کنیم.
وی با اشاره به توجه جشنواره پنجم به کودکان برای ارتقای سطح سلیقه آنها اظهار کرد: ما درحوزه فیلم، تبلیغات، عکس، تصویرگری و مطبوعات، برنامههایی را در نظر گرفتهایم. با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان کشورمان در تعین کیفیت مد و لباس برای آینده اثرگذارند، از اهمیت ویژهای برخوردار هستند؛ این بخش اهمیت ویژه مییابد و به همین سبب در این بخش هدف گذاری ویژه انجام شده و برنامههایی را پیش بینی کردهایم و امیدوارم از این طریق بتوانیم زمینه رشد و کمال را برای فرزندانمان فراهم کنیم.
دبیر کمیته فرهنگ و هنر پنجمین جشنواره بین المللی جشنواره مد و لباس فجر درباره سایر برنامههای جشنواره نیز سرفصل بخشهای مختلفی را ذکر کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم برای کمیته فرهنگ و هنربرنامههایی در حوزه شعر، طنز، نمایش نامه و همچنین حوزه اجتماعی داشته باشیم.
قاسمی درباره نحوه گزینش اعضای کمیته فرهنگ و هنر نیز گفت: لیست اعضای کمیته هنوز به تصویب نرسیده است. اما در مجموع برای انتخاب آنها شاخصهایی مدنظر داریم که شرط انتخاب آنها داشتن ویژگیهای فرهنگی و هنری منحصر به فرد است. شرط نخست این است که شخصی منتخب نباید به طیف خاصی توجه داشته باشد. مورد دوم این است که دیدگاههای فرهنگی وهنری قابل توجه و تاملی داشته باشد و سومین شاخص تعامل در حوزه فرهنگ است. بدین صورت که از ارتباطات گستردهای در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار باشد؛ بدین معنا که بتواند اهداف کمیته را به قشر گستردهای از صاحبان این حرفه انتقال دهد.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد یک جریان مستمر در حوزه مد و لباس عنوان کرد: برای اثرگذاری یک جریان فرهنگی، باید زمینه های تداوم آن را فراهم آورد. بنابراین تلاش کردیم تا دیدگاه فکری کلیه برنامهها را حفظ کنیم تا با استمرار آنها اثربخشی در حوزه مد و لباس امکان پذیر شود.
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