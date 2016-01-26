جشنواره مد و لباس و تاثیر آن بر طراحی/ تداوم جشنواره ضروری است

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: پنجمین جشنواره مد و لباس فجر از ۱۸ تا ۲۲ اسفند در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. جشنواره‌ای که زمان کوتاهی از آن گذشته و عمر چندانی ندارد و بی‌گمان می‌تواند بهتر برگزار شود و تاثیرگذارتر باشد و فرهنگسازی کند و به معرفی و حمایت از طرح‌های برتر و به تولید انبوه رسیدن این طرح‌ها و پیوند میان طراح و تولیدکننده کمک کند.

جشنواره مد و لباس فجر به پنجمین دوره خود رسیده؛ برخی طراحان چون فاطمه بهرامی معتقد هستند که این جشنواره بر روند مد تاثیر می‌گذارد. به گفته این طراح لباس و مدیر گروه واحد هنر جهاد دانشگاهی، چند سالی است که مردم با مقوله‌ای چون مد و اهمیت آن آشنا شده و از طرح‌هایی با المان‌های ایرانی استقبال می‌کنند و این مساله، قابل توجه است و از تاثیر جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مد و لباس بر مخاطبان می‌گوید و به سلیقه آنها، سمت و سو می‌دهد.

بهرامی به ضرورت تداوم جشنواره اشاره و بیان می‌کند: طبیعتا هر برنامه‌ای نکات مثبت و منفی خاص خود را دارد. جشنواره مد و لباس فجر هم، بی عیب و نقص نیست اما نمی‌توان تنها به کاستی‌ها پرداخت. بی‌گمان تداوم این جشنواره و همچنین نمایشگاه‌های مد و لباس می‌تواند به فرهنگسازی در زمینه استفاده از لباس‌های ایرانی و حمایت از طراحان برتر کمک کند.

به گفته این طراح لباس، خوب است که طراحان به برگزارکنندگان جشنواره مد و لباس فجر اعتماد کرده و طرح‌های خود را در اختیارشان گذاشته‌اند. آن هم طرح‌هایی که خیلی زود کپی می‌شوند و افراد سودجو به راحتی می‌توانند از روی آن الگوبرداری کنند.از سوی دیگر این انتظار وجود دارد که برگزارکنندگان جشنواره مد و لباس فجر، زمینه‌هایی را فراهم آورند تا طرح‌های برتر به تولید انبوه برسند و در اختیار مردم قرار بگیرند.

احمد داورزنی، یکی دیگر از طراحان لباس است که چون فاطمه بهرامی،جشنواره مد و لباس را تاثیرگذار بر ذهن و سلیقه مردم می‌داند و می‌گوید: نمی‌توان تاثیر جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مد و لباس را بر ذائقه و سلیقه مردم نادیده گرفت حتی اگر این تاثیر اندک باشد.

به گفته او همین‌که مردم ما با واژه مد آشنا شده و به لباس خود اهمیت می‌دهند و توجه به رنگ و مدل را ضد ارزش نمی‌دانند، حاصل تلاش کارگروه مد و لباس و دانشگاه‌هایی است که به برگزاری جشنواره و نمایشگاه پوشاک پرداخته‌اند اما برگزاری نمایشگاه‌های فصلی دردی را درمان نمی‌کند. همان‌گونه که برگزاری سالانه جشنواره مد و لباس فجر، تدبیری جدی برای این حوزه نیست و ما باید ماهی یک نمایشگاه لباس با طرح‌های خلاقه داشته بشیم.

تنها فایده جشنواره مد و لباس: معرفی طراحان

اما زهره ارشدی ابیانه، تنها فایده شرکت در جشنواره مد و لباس فجر را معرفی طراحان می‌داند و می‌گوید: به نظر می‌رسد شرکت در جشنواره مد و لباس، برای طراحان لباس، فایده‌ای جز معرفی و شناخته شدن ندارد. طرح‌های برگزیده به تولید انبوه نمی‌رسند و ارتباطی میان طراحان و تولیدکنندگان وجود ندارد. قرار بود بنیاد ملی مد و لباس از طراحان حمایت کند اما در عمل، چنین اتفاقی نیفتاد.

به گفته این طراح لباس، جشنواره مد و لباس فجر می‌تواند فرهنگ‌سازی کند و به ارائه الگویی بهتر برای پوشش ایرانی- اسلامی بپردازد. به شرط اینکه برگزارکنندگان نمایشگاه، چه بخش خصوصی و چه کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دغدغه چنین مساله‌ای را داشته باشند.

ارشدی ابیانه در پاسخ به این‌که بسیاری از طرح‌هایی که در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مد و لباس می‌بینیم، طرح‌های تکراری است، می‌گوید: تغییر در چرخه تولید بسیار هزینه‌بر است و تولیدکنندگان نمی‌توانند هر چند وقت یک بار به ارائه طرحی متفاوت بپردازند ولیکن کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد می‌تواند با به رسمیت شناختن قانون کپی‌رایت و برگزاری نمایشگاه‌هایی منظم و هدفمند به ارائه طرح‌ها و نقش‌هایی متفاوت بپردازد و مخاطبان را به داشتن پوششی هماهنگ با فرهنگ ایرانی- اسلامیشان تشویق کند.

این طراح لباس از روند کندی که طرح‌ها پشت سر می‌گذارند تا ثبت و ضبط شوند، گلایه و بیان می‌کند: زمانی که بنیاد ملی مد و لباس شروع به کار کرد، طراحان خوشحال بودند که کارهاشان، خیلی زود ثبت می‌شود و نشان مالکیت دریافت می‌کند، اما امروز، این روند بسیار کند شده و کار طراحان مدت‌ها در انتظار می‌ماند و به ثبت نمی‌رسد.

ارشدی ابیانه، معتقد است جشنواره مد و لباس فجر می‌تواند بهانه‌ای باشد برای توجه به لباس‌های بومی. او با اشاره به ضرورت ترکیب طرح‌های سنتی با زندگی جدید می‌گوید: من سال‌هاست که مشغول تحقیق در زمینه اقوام مختلف ایرانی و پوشاک هر کدام از آنها هستم و توانسته‌ام طرح‌های سنتی را با مدل‌های امروزی ترکیب و در نهایت لباسی طراحی کنم که هم خلاقه و به روز است و هم از نمادهای ایرانی بهره گرفته؛ گرچه من در طراحی لباس‌های خود بیشتر از المان‌های موجود در پوشاک مردم روستای آبا و اجدادی‌ام، ابیانه بهره گرفته‌ام.