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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

با مقدمه‌ای از علی اکبر صالحی؛

اولین کتاب خاطرات مذاکرات هسته‌ای هفته‌ آینده منتشر می‌شود

اولین کتاب خاطرات مذاکرات هسته‌ای هفته‌ آینده منتشر می‌شود

اولین کتاب خاطرات مذاکرات هسته‌ای نوشته حسن محمدی به زودی توسط انتشارات بامداد نو منتشر و راهی بازار نشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شام آخر در وین» نوشته حسن محمدی، شامل خاطراتی از مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۵ +۱ به زودی توسط انتشارات بامداد نو منتشر و راهی بازار نشر می شود.

حسن محمدی نویسنده این کتاب، سردبير سايت اميد هسته‌ای و خبرنگار حاضر در مذاکرات هسته‌ای است که روایت خود از مذاکرات اخیر هسته ای ایران با کشورهای دیگر را ثبت و تدوین کرده است.

در این کتاب جزئیاتی از روند مذاکرات به رشته تحریر در آمده که تاکنون در خبرهای حاشیه و متن مذاکرات منتشر نشده است و نویسنده در آن تلاش کرده علاوه بر ذکر خاطرات، نگاهی آسیب‌شناسانه به روند اطلاع‌رسانی در مذاکرات سخت و پیچیده هسته‌ای داشته باشد. به علاوه مقدمه‌ای به قلم علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی برای این کتاب نوشته شده است.

«شام آخر در وین» در ۶ فصل تدوین شده و تعدادی عكس منتشرنشده از مذاكرات و حاشيه‌های آن نیز، در كتاب گنجانده شده است.

این کتاب طی روزهای هفته آتی با ۱۸۸ صفحه‌ توسط انتشارات بامداد نو منتشر و راهی بازار نشر می شود.

کد مطلب 3033195

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