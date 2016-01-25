به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شام آخر در وین» نوشته حسن محمدی، شامل خاطراتی از مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۵ +۱ به زودی توسط انتشارات بامداد نو منتشر و راهی بازار نشر می شود.

حسن محمدی نویسنده این کتاب، سردبير سايت اميد هسته‌ای و خبرنگار حاضر در مذاکرات هسته‌ای است که روایت خود از مذاکرات اخیر هسته ای ایران با کشورهای دیگر را ثبت و تدوین کرده است.

در این کتاب جزئیاتی از روند مذاکرات به رشته تحریر در آمده که تاکنون در خبرهای حاشیه و متن مذاکرات منتشر نشده است و نویسنده در آن تلاش کرده علاوه بر ذکر خاطرات، نگاهی آسیب‌شناسانه به روند اطلاع‌رسانی در مذاکرات سخت و پیچیده هسته‌ای داشته باشد. به علاوه مقدمه‌ای به قلم علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی برای این کتاب نوشته شده است.

«شام آخر در وین» در ۶ فصل تدوین شده و تعدادی عكس منتشرنشده از مذاكرات و حاشيه‌های آن نیز، در كتاب گنجانده شده است.

این کتاب طی روزهای هفته آتی با ۱۸۸ صفحه‌ توسط انتشارات بامداد نو منتشر و راهی بازار نشر می شود.