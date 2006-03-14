ضبط سمفوني شهدا در ارمنستان

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر" ،سمفوني "شهدا" ساخته شاهين فرهت ارديبهشت سال آينده توسط اركستر سمفونيك ارمنستان به رهبري "لوريس چكناوريان" ضبط مي شود.

اين اثر موسيقايي در چهار موومان براي اركستر بزرگ سمفونيك تنظيم شده است ؛قسمت اول از تمي حماسي برخوردار است .در قسمت بعدي كه برگرفته از تم موسيقي هاي محلي منطقه مركزي و جنوبي كشور است ، فضايي آرام حاكم است .

فرهت در قسمت سوم اين سمفوني ريتم هاي هيجاني ناشي از جنگ را در كار گنجانده و درآخرين بخش سمفوني نيز فضاي اثر احساس شعف و پيروزي را به شنونده القا مي كند.

لازم به يادآوري است كه اثرپيشين فرهت به نام سمفوني خليج فارس كه 17 دي ماه امسال توسط اركستر فيلارمونيك ارمنستان به رهبري " لوريس چكناواريان " ضبط شده بود، نوروزسال85 منتشرمي شود.