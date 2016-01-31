روزشمار رقابتهای قهرمانی جهان فعال شد/ کادر فنی تیم ملی کجاست؟

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین میدانی که کاراته جهان در سال ۲۰۱۶ پیش رو دارد، مسابقات قهرمانی جهانی به میزبانی اتریش است. رقابتهایی که سایت رسمی فدراسیون جهانی روزشمار آن را فعال کرده است. این بدان معناست رشته ای که سودای حضور در المپیک را دارد برنامه های خاصی برای این دوره از رقابتهای جهانی خواهد داشت.

با فعال شدن این روزشمار بدون شک کشورهای مختلف هم با درک اهمیت رقابتها ، برنامه ریزی خاصی برای حضور در اتریش خواهند داشت. برنامه ای که کمتر در کاراته ایران شاهد بوده و در این دوره نیز بدون شک اگر وضع به عنوان شیوه باشد ، تکرار روزهای گذشته خواهد بود.

سید حسن طباطبایی طباطبایی که سابقه مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی و سرپرستی ۲ فدراسیون وزنه برداری و دوومیدانی را در کارنامه داشته ، ۲۹ مهرماه بازهم به عنوان سرپرست سکان هدایت فدراسیون کاراته را برعهده گرفت. طبق قانون وی وظیفه دارد در مدت شش ماه نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی اقدام کند. مدتی که به نظر می رسد کمتر از ۹۰ روز آن باقی مانده است.

هر چند سرپرست فدراسیون کاراته به تنهایی نمی تواند نسبت به برگزاری مجمع اقدام کرده و باید دفتر مجامع وزارت ورزش زمان ثبت نام نامزدها را انجام داده و تاریخ برگزاری را تعیین کند. ولی به نظر می رسد طباطبایی بعد از تجربه دو سرپرستی ، در حال تصمیم گیری برای ماندن در فدراسیون کاراته است. تصمیمی که اگر اتخاذ شود ، طبق قانون باید از سرپرستی کناره گیری کرده برای حضور در انتخابات ثبت نام کند.

اما نکته ای که باید بیش از هر چیزی مدنظر قرار گرفته و در فدراسیون کاراته اولویت کار باشد ، سروسامان دادن به وضعیت تیم ملی است. تیمی که کادر فنی آن مشخص نیست و طبق روزشماری که WKF نمایش داده ۲۷۳ روز دیگر باید روی تاتامی رقابتهای جهانی در اتریش به مصاف رقبای خود برود. ایران در بخش تیمی مدال طلای جهان را در اختیار دارد و در بخش انفرادی یکی از مدعیان کسب مدال در اوزان مختلف است

طباطبایی در چند مورد از برنامه های خود برای تشکیل شورای راهبری ، سازمان تیم های ملی و ... صحبت کرده است. ولی این برنامه ها تا کنون عملی نشده و باید بیش از بیش نگران وضعیت تیم ملی بود. تیمی که قصد دارد به عنوان یک مدعی در مسابقات قهرمانی جهان به میدان برود باید برنامه های خود را آغاز کند یا خیر؟ برای تحقق این هدف ۲۷۳ روز مدت زیادی نیست.

به عبارت ساده تر سرمربی تیم ملی باید انتخاب شده ، بتواند برای تیم خود برنامه ریزی کند. رقابتهای قهرمانی کشور نزدیک است و امیدواریم که مسئولان فدراسیون و اعضای کمیته فنی بتوانند در مدت زمانی که تا آغاز این رقابتها باقی است تکلیف کادر فنی را مشخص کنند.

نکته مهم دیگری که باید عنوان داشت شرایط تعیین سرمربی تیم ملی است. سالهاست در فدراسیون کاراته انتخاب ها سلیقه ای انجام می شود. هیچگاه یک اسلوب خاصی با قواعد و شرایط مشخص تعیین نشده که بر اساس آن سرمربی و مربیان تیم ملی انتخاب شود.

کاراته ایران مدعیان زیادی برای نشستن روی صندلی مربیگری تیم ملی دارد. در صورت تعیین شرایط بدون شک از تعداد این مدعیان کاسته خواهد شد و می توان مقابل برخی حاشیه ها را گرفت. ولی اگر بازهم در روی پاشنه قدیمی بچرخد بازهم شاهد بروز حواشی متعدد خواهیم بود.