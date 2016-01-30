اصلاح رنگ انیمیشن سینمایی «ناسور» به پایان رسید/ اعلام جدول نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، اصلاح رنگ انیمیشن سینمایی «ناسور» به کارگردانی کیانوش دالوند، با سرپرستی آون سامان مجد وفایی به پایان رسید و نسخه نهایی این فیلم سینمایی به دبیرخانه جشنواره تحویل داده شده و آماده نمایش در سینماهای مردمی شده است.

اکران مردمی انیمیشن سینمایی «ناسور» در پردیس های سینمایی «کوروش»، «ملت»، «آزادی»، «چارسو» و «بهمن» خواهد بود. به این ترتیب که نخستین نمایش این فیلم در تاریخ ۱۲ بهمن ماه، ساعت ۱۶ در پردیس سینمایی «چارسو» خواهد بود و دومین نمایش این انیمیشن در تاریخ ۲۱ بهمن ساعت ۱۳ در همین سالن روی پرده می رود.

انیمیشن سینمایی «ناسور» در پردیس سینما آزادی در تاریخ ۱۶ بهمن ماه در دو سانس ساعت ۱۵:۳۰ و ۲۲ نمایش داده خواهد شد. پردیس سینمایی کوروش در دو تاریخ ۱۴ و ۲۰ بهمن ماه ساعت ۱۶ میزبان این انیمیشن سینمایی خواهد بود. همچنین این فیلم در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ساعت ۲۰ در پردیس سینما ملت روی پرده خواهد رفت.

در خلاصه داستان انیمیشن سینمایی «ناسور» چنین آمده است: ناسور روایتی است از حماسه عاشورا که وقایع این حادثه عظیم در آن به تصویر کشیده می شود. به عبارت دیگر «ناسور» راوی جراحتی است که از شهادت مظلومانه امام حسین (ع) و یارانش در دل همه آزادی خواهان جهان ایجاد شده است.

فیلم سینمایی «ناسور» به کارگردانی کیانوش دالوند و تهیه کنندگی مشترک محمد حسین قاسمی و داریوش دالوند تهیه و تولید شده است.

کیانوش دالوند و مهدی تراب بیگی از نویسندگان انیمیشن سینمایی «ناسور» هستند که این فیلمنامه بر اساس طرحی از مهدی پیرزادی و محمدرضا یارمحمدی نوشته شده است.