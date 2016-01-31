دولت نگاه انتخابی خود را درگیر منافع ملی کشور نکند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری قراردادهای جدید نفتی و کرسنت توسط اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران و دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی صبح امروز در لانه جاسوسی سابق در تهران برگزار شد.

مجتبی رئیسی دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی، محمدامین سلیمی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی، مسعود حسن‌لو مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، مصطفی ابراهیمی مسئول بسیج دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و احسان ابراهیمی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران سخنرانان این نشست خبری بودند.

رئیسی: فکر نمی‌کردیم چنین برخوردی با دانشجویان برای اعتراض به قراردادهای نفتی شود

مجتبی رئیسی دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی نخستین سخنران نشست خبری قراردادهای جدید نفتی و کرسنت بود. وی با اشاره به حوادث روز گذشته در مقابل وزارت نفت، اظهار داشت: اتفاقی که روز گذشته افتاد را پیش‌بینی نمی‌کردیم. فکر نمی‌کردیم چنین برخوردی با دانشجویان برای اعتراض به قراردادهای نفتی بشود.

وی افزود: پس از انعقاد قراردادهای جدید نفتی، کارشناسان مختلف به این نوع مدل قراردادها اعتراض داشتند و در نهایت یک مطالبه دانشجویی شکل گرفت. با نامه‌نگاری‌هایی با مجلس که باید پاسدار استقلال کشور باشد، این مطالبات مطرح شد. نمی‌شود مجلس راجع به شیر و لبنیات موضع بگیرد، اما راجع به استقلال ملی حرفی نزند.

دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه گویا وزارت نفت اراده‌ای برای تغییر امر غلطی که در حال انجام است، ندارد افزود: به همین دلیل بنا شد تجمع دانشجویی دیروز در مقابل وزارت نفت شکل بگیرد و دانشجویان مطالبات خود را مطرح کنند.

رئیسی با اشاره به عدم صدور مجوز از سوی دولت برای برپایی تجمع، گفت: پس از آن به اطلاع دوستان رسید که در تجمع هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد، اما متاسفانه وقتی ما در آنجا حضور پیدا کردیم با یک منطقه جنگی مواجه شدیم؛ اینکه تانک آبپاش برای دانشجویان بیاورند، امر عجیبی است.

وی با اشاره به سخنان رئیس مجلس در مورد اینکه دانشجویان باید برای تجمع خود مجوز می‌گرفتند، اظهار داشت: کدام تجمع؟ اصلاً تجمعی شکل نگرفت و برای برخورد نامناسب ناجا، مسئولین باید پاسخگو باشند.

دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی خاطرنشان کرد: بنده و آقای حسنلو برای صحبت با فرمانده به میدان رفته بودیم و قصد داشته باشیم که به آنها بگوییم قرار نیست اتفاقی بیفتد اما در همان حال که ما داشتیم مشورت می‌کردیم، ما را گرفتند؛ وسط مذاکره دوستان ناجا زیر میز مذاکره زدند.

رئیسی با طرح این سؤال که قراردادهای جدید نفتی (IPC) مگر چیست که چنین برخوردی می‌شود؟ گفت: مگر در دل IPC چه چیزی نهفته است که کسی نباید از آن اطلاع داشته باشد؟ ما مشکلی نداریم، ما را بگیرید اما ملت ما بیدارتر می‌شود.

وی ادامه داد: چرا آقای زنگنه و وزارت نفت در خصوص قراردادهای جدید نفتی پاسخگو نیستند؟ مطالبه ما این است که این قراردادها برخلاف منافع ملی بوده و سرنوشت ۲۵ سال آینده کشور را مشخص می‌کند.

سلیمی: قراردادهای جدید نفتی اجرا شود ایران به خام فروش عالی تبدیل می شود

محمدامین سلیمی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی سخنران بعدی نشست خبری صبح امروز بود و با اشاره به اینکه بزرگترین خیانت رسانه‌های حامی دولت و وزارت نفت این است که در نیت دانشجویان تشکیک کنند، اظهار داشت: ما در جریان تجمع دیروز هیچ مصاحبه‌ای با رسانه‌های خارجی و یا داخلی انجام نداده‌ایم و برخی اظهارات، خلاف واقع است.

وی با تاکید بر اینکه قراردادهای نفتی همیشه در تاریخ ایران دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و توسعه‌ای است، افزود: مطالبه ما این است که قراردادهای جدید چیست؟ از مسئولان وزارت نفت دعوت می‌کنیم در هر کجا که خواستند بیایند و به پرسش‌های دانشجویان پاسخ دهند.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ادامه داد: یکبار برای همیشه دولت بحث سیاسی را با بحث منافع ملی جدا کند، تا ببیند چه چیزی قرار است بر سر کشور بیاید.

سلیمی با بیان اینکه جمع‌بندی ما این است که اگر IPC به صورت کامل و عالی اجرا شود، در نهایت ایران به یک کشور خام‌فروش عالی تبدیل خواهد شد، افزود: در حوزه‌های توسعه‌ای هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه تمرکز IPC بر میدان‌های مستقل کشور است، گفت: باید بر سر میدان‌های مشترک برنامه‌ریزی شود. IPC خلاف عزت ملی است.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ادامه داد: در قراردادهای جدید کوچک‌ترین حرمتی برای شرکت‌های ملی قائل نشده‌اند و دولت خودش را کوچک و تحقیر کرده است.

سلیمی افزود: دولت نگاه انتخابی خود را درگیر منافع ملی کشور نکند و از نگاه سیاسی و جناحی دست بردارد.

حسنلو: فضای امنیتی 2.5 سال گذشته بی سابقه است

مسعود حسنلو مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) سخنران دیگر نشست خبری قراردادهای جدید نفتی و کرسنت بود که با نقد رویکرد کلی دولت، اظهار داشت: فضای امنیتی ۲.۵ سال اخیر دولت بی‌سابقه است، اما سکوت نمی‌کنیم تا بعداً برای بررسی صدمات قراردادهای ننگین IPC، جلسه بگذاریم.

وی افزود: از دولت انتظار داریم در جمع دانشجویان حاضر شده و نقدهای ما را پذیرا باشند. دولت فضای نقد دانشجویی را از خود سلب کرده است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: حضور دولت در چند سال گذشته در دانشگاه‌ها کاملاً فرمایشی مدیریت شده و اداری بوده و به هیچ وجه دانشجویی نبوده است.

حسنلو با اشاره به قراردادهای جدید نفتی گفت: IPC در یک بازه زمانی شکل می‌گیرد تا تحت تاثیر اخبار دیگر قرار بگیرد و تاریخ رونمایی از این قراردادها هم که توسط دولت پنجم اسفند ماه اعلام شده است، دقیقاً دو روز قبل از انتخابات خواهد بود.

وی با بیان اینکه برخی گروه‌ها و کاسب‌ها نباید از شرایط جدید استفاده کنند، ادامه داد: دولت با خط خبری دروغین کار خود را انجام می‌دهد. دولت از طرفی فراخوان نقد قراردادها می‌دهد اما از طرف دیگر تاریخ رونمایی قطعی را مشخص می‌کند؛ این دو با هم تطابق ندارند و حرکت دولت به سمت حزبی و جناحی، ضربه بزرگی به ما می‌زند.

ابراهیمی: دولت بگوید نخبگان کشور کجا و چگونه حق اظهارنظر دارند

مصطفی ابراهیمی مسئول بسیج دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سخنران بعدی این نشست با اشاره به حوادث دیروز مقابل وزارت نفت، گفت: با توجه به اتفاقاتی که در دولت تدبیر و امید در حال رخ دادن است، در عرصه سیاسی و اقتصادی نقدهایی وجود دارد و جنش دانشجویی حرف‌هایی دارد.

وی افزود: دولت‌ باید به ما اعلام کند که نخبگان جامعه در کجا و به چه شکلی باید اعتراض کنند. اتفاق دیروز در تاریخ انقلاب اسلامی بی‌سابقه بود و دولت، وزیر کشور، نمایندگان مجلس و علما باید موضع خود را اعلام کرده و از آنها می‌خواهیم سکوت نکنند.

مسئول بسیج دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ادامه داد: قراردادهای جدید را بررسی کنید، آیا واقعاً جایگاه انقلاب اسلامی این است؟ آیا پسابرجام به این معناست؟ چه کسی باید پاسخگوی قراردادهای نفتی کرسنت و IPC باشد؟

ابراهیمی با اشاره به سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه گفت: همراهان دولت باید مشخص شود. چرا تجار به فرانسه و ایتالیا رفتند و تولیدکنندگان در این سفر حضور نداشتند؟

وی با بیان اینکه منافع ملی، شخصی و حزبی ارجحیت دارند، افزود: پاسخگو نبودن دولت و ادامه این روند را عین افراط‌گرایی می‌دانیم.

مسئول بسیج دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گفت: ما با سند، مدرک و علم اثبات می‌کنیم که این قراردادها ایراد دارند و شما، ما را بیسواد می‌خوانید؛ خودتان بیسواد هستید.

ابراهیمی با بیان اینکه پس از این دولت را دولت افراطی می‌نامیم و نه دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: بسیج دانشجویی، کمپین مردمی و دانشجویی صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را تشکیل می‌دهد و از این به بعد اقدام به روشنگری می‌کند. این اقدام را تا پاسخگویی دولت ادامه می‌دهیم.

وی تصریح کرد: عدم صدور مجوز توسط دولت برای راهپیمایی دیروز کاری غیرقانونی بود.

ابراهیمی: دولت شدیدترین برخورد ممکن را برای مقابله با دانشجویان اعلام و اجرا کرد

احسان ابراهیمی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران آخرین سخنران نشست خبری قراردادهای جدید نفتی و کرسنت بود. وی با اشاره به اتفاق دیروز مقابل وزارت نفت، گفت: دیروز تعدادی از دانشجویان با هویت مشخص و سوابق معلوم که برای برگزاری یک تجمع معمولی برای انتقال یک پیام مشخص تصمیم گرفتند در مقابل وزارت نفت تجمع کنند، با مشکل مواجه شد.

وی ادامه داد: وزارت کشور و دولت بر اساس تصمیمات مستقیم، شدیدترین برخورد ممکن را برای مقابله با دانشجویان اعلام و اجرا کرد؛ این قانون نبود که در مقابل دانشجویان صف‌آرایی کرد، بلکه دولت بود که در مقابل دانشجویان صف‌آرایی کرد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با طرح سؤالی از دولت و شخص رئیس‌جمهور گفت: آیا ۲.۵ سال زمان کوتاهی برای رسیدن به این نتیجه نیست که نمی‌توانید با مردم و دانشجویان تعامل کنید؟ رئیس‌جمهور توضیح بدهد دقیقاً چند بار و به چه نحوی با دانشجویان دیدار کرده است. روندی که وجود دارد به صلاح جمهوری اسلامی و شخص رئیس‌جمهور نیست.

ابراهیمی با طرح این سؤال که مگر در وزارت نفت چه می‌گذرد که آقایان این‌طور به واهمه می‌افتند و با ادوات جنگی در مقابل دانشجویان قرار می‌گیرند؟ تصریح کرد: دولت و رئیس‌جمهور را دعوت به مهربانی و گفتگو می‌کنیم و مردم در نظام جمهوری اسلامی قابل حذف نیستند.