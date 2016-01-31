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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۳۳

استاندار گلستان:

۲۹ حزب در گلستان فعال است

۲۹ حزب در گلستان فعال است

گرگان- استاندار گلستان با تاکید بر لزوم تاسیس خانه احزاب گفت: ۲۹ حزب در استان گلستان فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، عصر یکشنبه، در همایش احزاب و تشکل‌های سیاسی استان گلستان، با تاکید بر این که خانه احزاب در گلستان تشکیل شود، اظهار کرد: ۲۹ حزب فعال در استان گلستان تاکنون یکجا جمع نشده و باهم صحبت نکرده‌اند، اگر احزاب می‌خواهند به تنازع معروف نشوند باید در قالب خانه احزاب حرف بزنند.

وی با انتقاد از اهداف نا مشخص شکل گیری برخی احزاب افزود: حزب زمینه‌ساز پویایی و نشاط جامعه است و جامعه‌ای که حزب ندارد هزینه زایی بالایی دارد درحالی‌که حزب زمینه‌ساز کم شدن هزینه‌ها است و تولید فکر می‌کند.

صادقلو که معتقد است جایگاهی برای مطالبه گری و حلقه اتصال ملت با دولت است، ادامه داد: حزب یک سرمایه اجتماعی و یکی از اهرم‌های توسعه دولت است.

وی با تاکید بر این که احزاب باید در راستای مطالبات مردم فعالیت کنند، اظهار کرد: احزاب در استان نقش دارند اما باید دید در انتخابات چقدر در شهرستان‌ها نقش ایفا می‌کنند.

وی نقش احزاب را جهت دهی به افکار دانست و بیان کرد: در بخش احزاب خلأهای نرم‌افزاری داریم.

وی تأکید کرد: برون شکوفایی تولید فکرهای اساسی در راستای مطالبات اصلی مردم شکل می‌گیرد، گاهی احزاب به‌جای فضای خدمت فضای قدرت ایجاد می‌کنند و یکی از موارد آسیب در حزب‌ها نیز همین موضوع است.

صادقلو بابیان اینکه تعداد کمی از احزاب استان گلستان شناسنامه‌دار هستند، گفت: بدون شناسنامه بودن احزاب مشکلات زیادی برای حزب ایجاد می‌کند، بخشی از مسیر استیفای حقوق احزاب همین شناسنامه‌دار شدن حزب است.

کد مطلب 3038651

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