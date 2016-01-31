۹۷۷ طرح نیمه تمام کشاورزی در قزوین نیازمند تامین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی شنبه شب در جلسه با تولیدکنندگان، تشکل ها و تعاونی های بخش کشاورزی که با حضور استاندار قزوین در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: اگر بتوانیم طرح های نیمه تمام را تکمیل کنیم میزان اشتغال در بخش کشاورزی دو برابر می شود.

وی افزود: در حال حاضر ۹۷۷ طرح کشاورزی نیمه تمام است که اگر ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به آنها اختصاص داده شود قادر خواهیم بود بیش از ۱۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده و همه تعهدات استان در بخش اشتغال را تامین کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: همچنین ۱۵۰۰ واحد در حوزه دام و طیور، باغبانی، زراعت، با نیمی از ظرفیت خود کار می کند که شاید اگر بخواهند با ظرفیت کامل تولید کنند چرخه بازار مختل شود و بستر لازم برای این کار نباشد لذا لازم است در این بخش ساختار مناسب ایجاد شود.

ابراهیمی پاک اظهارداشت: نیازهای بخش کشاورزی در بخش های مختلف را شناسایی کرده ایم و اگر بتوانیم سرمایه گذاران جدید را به این سمت سوق دهیم قادر خواهیم بود ضمن رفع موانع تولید به توسعه این حوزه نیز کمک کنیم.

وی گفت: در استان قزوین شرایط مساعدی داریم تا از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تقویت بخش کشاورزی استفاده کنیم لذا از استاندار محترم درخواست می کنیم در هنگام حضور هیئت های تجاری خارجی در استان طرح های کشاورزی را نیز به آنها معرفی کنند تا بتوانیم از این ظرفیت هم استفاده کرده و بخشی از طرح های خود را تکمیل یا راه اندازی کنیم.

منطقه آزاد کشاورزی در قزوین راه اندازی شود

رئیس جهاد کشاورزی استان قزوین با طرح یک پیشنهاد جدید اظهارداشت: استان قزوین با توانمندی و ظرفیت های خوبی که دارد بهترین مکان برای احداث منطقه آزاد کشاورزی است که در این مسیر می توانیم از الگوهای برخی کشورهای خارجی مانند چین و حتی سرمایه گذاری این کشور استفاده و آن را راه اندازی کنیم.

وی از تداوم جلسات اتاق فکر کشاورزی خبرداد و گفت: این جلسات با حضور کشاورزان و تولیدکنندگان می تواند نتایج خوبی داشته باشد و ما نیز آماده ایم تشکلها تصمیمات کارشناسی بگیرند تا ما آن را اجرایی کنیم.



