بانک کشاورزی قزوین ۴۶۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رمرودی شنبه شب درجلسه باتولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی که در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: بانک کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی جدی است و حدود ۷۰ درصد تسهیلات پرداخت شده در استان توسط این بانک به کشاورزان پرداخت شده است.

رمرودی بیان کرد: در سال جاری بیش از ۲۱ هزار بهره بردار و تولیدکننده از تسهیلات اعتباری برای توسعه فعالیتهای کشاورزی، خرید نهاده و ارتقاء تولید استفاده کردند و با امضاء تفاهم نامه با جهاد کشاورزی استان هم ۱۱۵ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون، اجرای طرح های آبیاری تحت فشار، سرمایه گذاری در طرح ها در استان پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان قزوین یادآورشد: میزان پرداخت تسهیلات در سال جاری ۱.۵ برابر منابع داخلی است که با ۳۹ درصد رشد همراه شده است.

وی بیان کرد: میزان مطالبات بانک کشاورزی استان هم ۵۳ میلیارد تومان است و بیمه محصول که باید از سوی صندوق مهرپرداخت شود ۱۶ میلیارد تومان است که در حال حاضر با محدودیت بانک مرکزی مواجه شده است.

در ادامه تولیدکنندگان و بهره برداران کشاورزی استان مشکلات و خواسته های خود را برای رونق این بخش مطرح کردند.

شعبانی مدیر شرکت تامین نیاز گفت: اگر دولت از مرغداران حمایت جدی نکند تداوم روند موجود مشکل ساز است و توان تولید را نداریم.

شعبانی بیان کرد: رقیبان خارجی ما با کمک دولت های خود توانسته اند کالایشان را با قیمت کمتر از کالای ما عرضه کنند و ما توان رقابت با آنها را نداریم که برای رفع این مشکل باید مشوق های لازم داده شود.

رضوی از تولیدکنندگان قارچ خوراکی هم گفت: مشکلات بیمه ای، تامین اجتماعی، سود بالای بانکی، حق النظاره آب، از مشکلات جدی است.

طاهری سردخانه دار هم گفت: بانک کشاورزی استان همکاری بسیار خوبی با تولیدکنندگان دارد و در شرایطی که به دلیل مشکلات مالی گاهی از پرداخت اقساط خود بازمی مانیم با درک شرایط تولیدکنندگان همراهی ها بسیار مناسب است که جای تقدیر دارد.

وی بیان کرد: احداث مجتمع های گلخاه ا در استان باید رونق بیشتری داشته باشد و با حمایت دولت از ظرفیت استان در این بخش استفاده شود.

طاهرخانی گاودار نمونه استان هم اظهارداشت: نبود سرمایه درگردش مناسب موجب تعطیلی واحدهای تولید در بخش فرآوری کشمش شده که نیازمند اعطای تسهیلات مناسب برای تامین منابع مالی هستیم.

بنایی نماینده مجنتمع های کشت و صنعت هم تصریح کرد: معافیت مالیاتی باید شامل تولیدکنندگان قارچ شود که در استان با اعمال سلیقه از این قانون بهره ای نداریم.

وی گفت: ندادن یارانه بخش کشاوری و مشکلات حریم، جزیره ای عمل کردن مسئولان و دخالت نکردن کشاورزان و تولیدکنندگان در تصمیم گیریهای مسئولان دولتی از مهمترین مشکلات این بخش است.

در ادامه استاندار قزوین موافقت کرد ضمن تشکیل جلسات هفتگی اتاق فکر کشاورزی، از این پس کشاورزان وتولیدکنندگان هم در جلسات تصمیم گیری شرکت کنند.