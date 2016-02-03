فقط معلم های خوشتیپ استخدام می شوند؟

مجله مهر: بالا رفتن تعداد مردودین مقطع ابتدایی و میانگین معدل ۱۲ برای دانش آموزان مقطع متوسطه کشور یکی از دغدغه های مهم نظام آموزش و پرورش کشور است که باید هرچه سریعتر برایش چاره ای اندیشید. باتوجه به نقش موثر معلمان در یادگیری و پرورش دانش آموزان، مسئولین معتقدند باید ارزیابی جدی تری در این باره انجام شود. تا معلمان ورزیده تر و تواناتری وارد نظام آموزش و پرورش شوند. ارزیابی که قرار است هر ۵ سال یکبار تکرار شود تا سطح معلمین سنجیده شود. اما دیگر ارزیابی که از سوی رسانه ها منتشر شد و با حاشیه های زیادی همراه بود. «ارزیابی ظاهری» بود.

هنوز آئین نامه خاصی در رسانه ها منتشر نشده است اما بر اساس خبر روز شنبه ۲۰:۳۰ معلمان باید خوش چهره و خوش بیان باشند.لکنت زبان و نقص عضو نداشته باشند. خیلی چاق و لاغر نباشند. و قدمناسبی داشته باشند. یعنی کوتاهتر از یک متر ۵۶ سانتی متر نباشند. همین ۴ مورد ذکر شده در این بخش خبری باعث شد تا موافقان و مخالفان زیادی در فضای مجازی این خبر را منتشر کرده و بازار نقد و انتقادات را داغ تر کرد.

خبرها از این ارزیابی دقیق نبود

مهندس «محمدحسین سلیمی جهرمی» رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش معتقد است قصه به این شوری ها هم نیست و این موضوع به شکل درستی مطرح نشده و در تفسیر آن زیاده روی شده است.

ارزیابی ظاهری چندین سال است اجرا می شود

همواره ظرفیت استخدامی ها آموزش و پرورش از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان چندین برابرظرفیت است. تا در محله بعد داوطبین با مصاحبه گزینش شوند. در این مصاحبه ها شرایط جسمی و روحی بررسی می شوند. یک بررسی ساده پزشکی نیز انجام می شود و از آنها حتی سوالاتی در زمینه توانایی ها، علایق، سلیقه وروحیاتشان پرسیده می شود. این موضوع چندین سال است که در آموزش پرورش وجود دارد. اینطور نیست که تازه بخواهیم به آن اضافه کنیم و این قصه به اندازه ای که در این بخش خبری مطرح شد نبوده است.

نگفتیم معلم چاق نباشد

هیچگاه ملاک های آموزش و پرورش تایید سلامت جسمانی، زیبایی چهره، چاقی و یا لاغری معلم نبوده است. اینطور بده که داوطلبینی که قد زیر ۱۵۵ برای خانم ها ۱۶۰ برای آقایون پذیرفته نشوند. اما محدود به این موارد نبوده است. تمام اطلاعیه های ما در مورد جذب نیروی انسانی در دفترچه هایمان موجود است. و هرکسی می تواند مطالعه کنند. اما خب بلاخره معلم باید نقص جسمانی نداشته باشد تا برای تدریس دچار مشکل نشود. مثل سوختگی حاد بعضی افراد قطعا در تعاملاتشان با دانش آموزان مشکل و کدورت ایجاد می کند. بالاخره هر انسانی ممکن است یک سری اشکالات داشته باشد اگر اشکالات مانع از ورود به یک شغل خاص شود. بررسی می شود. کسی که می خواهد خلبان شود باید یک فیزیک کاملا سالم و دقیق داشته باشد. معلمی هم شرایطی دارد.

درست انجام شود موجب تقویت نظام آموزشی خواهد شد

«مصطفی فروتن» روانشناس،مدرس و محقق علوم رفتاری درباره ارزیابی ظاهری معلمان معتقد است این شیوه می تواند در تقویت نظام آموزشی موثرباشد به شرط آنکه به صورت یک امتیاز درکنار موضوعات دیگر مورد توجه قرار گیرد.

تاثیرآراستگی معلم غیرقابل انکار است

یکی از مولفه های اصلی یادگیری، جذابیت بصری یاد دهنده است. ما قطعا نمی توانیم این عامل را نادیده بگیریم. اما اگر صرفا کسانی که دارای ظاهر آراسته و زیبا هستند به عنوان معلم انتخاب شوند. قطعا یک حرکت نسنجنیده و غلط است و من بعید می دانم هدف آموزش و پرورش این باشد. اگر کسی هم با این طرح غرض ورزانه برخورد کند فکر نمی کنم بتواند این موضوع را به انتها ببرد. چون بالاخره زیبایی و تناسب ظاهری یکی از شاخصه های مثبت و غیرقابل انکار است. شما هم بخواهید برای کاری از طریق مصاحبه کسی را انتخاب کنید. قطعا ویژگی های ظاهری و آراستگی شخص موردنظر قرار خواهید داد. همه ما خاطراتی از گذشته و مدرسه رفتن‌مان داریم و خوب می دانیم برخورد، رفتار، ظاهر و آراستگی یک معلم علاوه بر سطح علمی چه تاثیری بر یادگیری ما داشته است.

نباید در کنار تعلیم، تربیت را فراموش کنیم

نباید یادمان برود که معلمان ما علاوه بر تعلیم، وظیفه تربیت دانش آموزان را نیز به عهده دارند. در دنیا گفته می شود اگرمی خواهید میزان توسعه یک کشور را بدانید لازم نیست به قسمت های صنعتی آنجا بروید. فقط کافیست به مدارس ابتدایی آنجا سربزنید تا میزان توسعه یافتگی را متوجه شوید. من امیدوارم این اتفاق به گونه ای رقم بخورد که به نظام آموزشی کشور کمک کند.اما زیبایی ظاهری با آراستگی تفاوت دارد. باید به آراستگی توجه شود. چون زیبایی چهره دست خود افراد نیست. معلمین نیز باید بدانند در مقابل دانش آموزانی که روبرویشان قرار می گیرند مسئول هستند و باید با لباس و پوشش مناسب و مرتب در سر کلاسهای درسی حاضر شوند. این موارد کنار سواد علمی معلم باید هردو در کنار هم قرار بگیرد و هیچ کدام به تنهایی موفق نخواهند بود.

نباید به این شکل رسانه ای می شد

اشاره صریح و رسانه ای کردن این قضیه ممکن است موجب آزرده خاطر شدن بعضی افراد شود. بهتر بود این موضوع به این شدت رسانه ای نمی شد و در همان آموزش و پرورش به عنوان یک ملاک می ماند. چون رسانه ای کردن چنین مواردی در این حد موجب می شود برخی دوربین هایشان را روی موضوع زوم کنند و خلط مبحث ایجاد شود و موضوع را خراب کند.