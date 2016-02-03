انتشار چاپ پانزدهم «دختران آفتاب» با طرح جلد جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، چاپ پانزدهم کتاب «دختران آفتاب» به قلم امیرحسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمدرضا رضایتمند به تازگی توسط انتشارات سروش با جلد جدید منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب اگرچه داستان است، در واقع تحقيقی روان شناختی و جامعه شناختی، فرهنگی و دينی درباره زنان است.

هدف از نگارش این کتاب، این است که زن و منزلت و شخصيت و هويت او را بشناساند؛ به خودش، به مَردَش، به جامعه اش، و به تاريخ گذشته و سرنوشت آينده اش؛ همان گونه که هست و همان گونه که بايد باشد. و همين گونه است که او را از طفيلی مرد بودن می‌رهاند و نشان می دهد که در عين زن بودن هيچ از مراتب و کمالات انسانی کم ندارد.

مخاطبان کتاب «دختران آفتاب» به سرمنزل تفکری می‌رسند که انسان را می بيند و اعتبار می بخشد؛ خواه زن باشد خواه مرد. تفکری که حجاب و غبار شبهه‌ها، تلالو انوار بی‌بدیلش را کورسویی خواسته است و چون این غبار، برای همسفران دختران آفتاب فرو می نشیند؛ تلالو آن انوار، آنها را به خانواده و اجتماع می‌برد. شرافت مادری را در خانواده ای که پایه و اساس انسان سازی است به آنها یادآوری می‌کند، نقش های اجتماعی و لوازم آن چون روابط زن و مرد، پوشش و حجاب، حیا و غیرت را توضیح می دهد.

هدف اصلی «دختران آفتاب» دامان پرمهرومحبت مادری است که سرچشمه همه نيکی‌هاست؛ مادری که فاطمه خوبی‌هاست و زهره روشنايی‌ها. اين کتاب از معدود داستان هايی است که بيش از يک نويسنده دارد و سبب آن هم چند جنبه ای بودن محتوای آن است.

چاپ پانزدهم این کتاب با طرح جدید جلد در ۴۸۰ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۲۵۰ هزار ریال منتشر شده است.