به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نوآوریهای زنده یاد ابوالحسن نجفی در عروض فارسی در قالب نشست هفتگی مرکز فرهنگی شهر کتاب روز سه شنبه ۲۰ بهمن مورد بررسی قرار می گیرد.
شعر فارسی، در طول تاریخ هزار و ۲۰۰ سالهاش، تدریجا نزدیک به ۵۰۰ وزن مختلف ساخته و به کار گرفته است. سوال مهم این است که آیا میتوان این مقدار کثیر را که تعدد آنها در هیچ زبان دیگر جهان نظیر ندارد تحت ضابطه در آورد؟ تا زمانی که اوزان شعر فارسی تنظیم و طبقهبندی نشوند عروض به مرتبه علم نخواهد رسید. در این راه تاکنون کوششهایی شده و نتایج کم و بیش موفقی نیز بهدست آمده است.
بیشک، عروض جدید شعر فارسی وامدار زنده یاد ابوالحسن نجفی است که با پژوهشها و آثارش بزرگترین خدمت را به عروض فارسیکرده و به تازگی دو کتاب «درباره طبقهبندی وزنهای شعر فارسی» و «اختیارات شاعری» از وی به همت انتشارات نیلوفر منتشر شده است و دو کتاب دیگر نیز در دست انتشار است.
نشست هفتگی شهرکتاب روز سهشنبه ۲۰ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی نوآوریهای ابوالحسن نجفی در عروض فارسی اختصاص دارد که با حضور ضیاء موحد، سیروس شمیسا و امید طبیبزاده و جمعی از زبانشناسان، صاحبنظران و علاقهمندان در مرکز فرهنگی شهرکتاب، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم، پلاک ۸ برگزار میشود.
ورود به این نشست برای عموم علاقهمندان آزاد است.
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