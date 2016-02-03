به گزارش خبرگزاری مهر، این اعتبارنامه توسط معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه آزمون‌های عملکردی، سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، ایمنی و نرخ جذب ویژه تلفن همراه (SAR) بر روی تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات به «سو چان لی» مدیرعامل آزمایشگاه HCT کره جنوبی اعطا شد.

براساس این اعتبارنامه، تمامی تجهیزات حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات که گزارش آزمون آزمایشگاه HCT را داشته و این گزارش‌ها مطابق با قوانین داخلی کشور باشد بدون نیاز به آزمایش مجدد در آزمایشگاه‌های داخلی، از رگولاتوری گواهی تائید نمونه دریافت کرده و از گمرک ترخیص می‌شوند.

آزمایشگاه HCT دومین آزمایشگاه از کشور کره جنوبی است که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعتبارنامه دریافت می‌کند.