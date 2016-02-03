مراسم دانشگاه الزهرا «فشن شو» نبود/ دانشجویان مرزشکنی نداشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدیان در دانشگاه‌ها درخصوص برگزاری مراسم به اصطلاح «فشن شو» تاکید کرد: برخلاف مطالب منتشر شده در فضای مجازی دانشجویان و مسئولین دانشگاه الزهرا(س) هیچگونه مرزشکنی نداشتند و این مراسم برگزار شده در دانشگاه هم فشن شو نبوده است.

وی گفت: وقتی کار کلاسی در حال انجام شدن است باید با همان متد داخل کلاس به آن نگاه کرد و هر حادثه ای که اتفاق می افتد را در ظرف خودش دید.

عضو شورای عالی انقلای فرهنگی با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) وظیفه دانشجویی شان را انجام دادند، افزود: یکی از دروس عملی رشته هنر دانشگاه الزهرا(س) مربوط به طراحی لباس است که دانشجویان این رشته مطابق معمول طرح درس شان را ارائه دادند که متاسفانه عده ای با سوء استفاده از این فضا شروع به فیلمبرداری و عکسبرداری می کنند و آن را در فضای مجازی منتشر می کنند.

وی تاکید کرد: با اینکه ممکن است در مورد برخی از سرفصل های درسی نظری داشته باشیم که چرا از فرهنگ بومی کشور خودمان در دروس مد و لباس استفاده نمی شود و یا اینکه انتظار داریم اساتید رشته های هنری بیشتر به بخش فرهنگ بومی مان توجه کنند، اما اینکه به دانشجو طرحی داده شده و عده ای باسوء استفاده از دانشجویان این درس در فضا و مراسمی که کاملا خصوصی بوده و هر ساله برگزار می شده، شروع به فیلمبرداری و عکسبرداری کنند و این عکس ها را در فضای مجازی منتشر کنند به قصد اینکه بخواهند به دانشجو و استاد کشورمان لطمه بزنند، قطعا مورد تایید ما نیست.

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تاکید کرد: این دانشجویان صرفا کار عملی درس شان را انجام داده اند و این از نظر ما یک حاشیه سازی منفی است و دانشگاه الزهرا(س) باید توجه بیشتری داشته باشد تا فضای درسی شان به بحث های حاشیه ای و سیاسی آلوده نشود.

وی در پایان گفت: دانشگاه باید طبق ضوابط با عوامل منتشر کننده عکس های این برنامه درسی در فضای مجازی برخورد کند.