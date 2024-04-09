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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۴۶

در اطلاعیه ای اعلام شد؛

توضیح دانشگاه الزهرا درباره فیلم غیرمتعارف از جشن فارغ التحصیلی

توضیح دانشگاه الزهرا درباره فیلم غیرمتعارف از جشن فارغ التحصیلی

فیلم غیرمتعارف از جشن فارغ التحصیلی دانشجویی که اخیرا در فضای مجازی با نام الزهرا منتشر شده است هیچگونه ارتباطی با دانشگاه الزهرا (س) تهران ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا(س)، اخیرا فیلمی غیرمتعارف از جشن فارغ التحصیلی دانشجویی در فضای مجازی متعلق به دانشکده‌ای با عنوان الزهرا در بوشهر در فضای مجازی منتشر شده است که به دلیل تشابه اسم آن دانشکده با دانشگاه الزهرا(س) تهران سبب ایجاد ابهام در خصوص ارتباط فیلم منتشر شده با دانشگاه الزهرا(س) تهران شد.

برهمین اساس و به منظور رفع برخی از ابهامات روابط عمومی دانشگاه الزهرا(س) اعلام می‌دارد فیلم منتشر شده هیچگونه ارتباطی با دانشگاه الزهرا (س) تهران ندارد و متعلق به یکی از دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای بوشهر با نام الزهرا است.

روز گذشته نیز، رییس دانشکده الزهرای بوشهر از پیگیری قضایی این موضوع و شناسایی دانشجویی که این فیلم را تهیه کرده خبر داده است.

کد مطلب 6074058

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    نظرات

    • IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 0
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      غیر متعارف یعنی چه؟؟ مگه چکار کرده بودن؟ چندتا جوان یه کم شادی کردن و خندیدن!! جرم کردن؟ جنایت کردن؟ اختلاس کردن؟ رانت خواری کردن؟دزدی کردن؟ چرا مسئولین فقط با شادی مردم مشکل دارن؟ ولی اختلاسهای چندین میلیاردی از جیب ملت تکونشون نمیده؟ و ....
      • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
        1 1
        کارهای خلاف شرع هم حرامه، جنایت و اختلاس هم همینطور هر چیزی جای خودش
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      22 11
      پاسخ
      میشه لطف کنید که چه مواردی باب میل و سلیقه مسئلین کشور است ؟! که یه جشن گرفتن را غیرمتعارف اعلام می‌کنید
    • رسول IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      11 6
      پاسخ
      حداقل ۴ سال عمرشون و پولشون گذاشتن که یه مدرک بگیرن و بعدش هم بیکار. لااقل بزارید یه فیلم بگیرن برا یادگاری.مثلا این فیلم کجای دین و شرف و حیثیت زن مسلمان رو نشونه گرفته.چرا از کاه کوه میسازید .مشکل جامعه این مسائل نیست. ملت خواسته های دیگه ای دارن .

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