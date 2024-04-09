توضیح دانشگاه الزهرا درباره فیلم غیرمتعارف از جشن فارغ التحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا(س)، اخیرا فیلمی غیرمتعارف از جشن فارغ التحصیلی دانشجویی در فضای مجازی متعلق به دانشکده‌ای با عنوان الزهرا در بوشهر در فضای مجازی منتشر شده است که به دلیل تشابه اسم آن دانشکده با دانشگاه الزهرا(س) تهران سبب ایجاد ابهام در خصوص ارتباط فیلم منتشر شده با دانشگاه الزهرا(س) تهران شد.

برهمین اساس و به منظور رفع برخی از ابهامات روابط عمومی دانشگاه الزهرا(س) اعلام می‌دارد فیلم منتشر شده هیچگونه ارتباطی با دانشگاه الزهرا (س) تهران ندارد و متعلق به یکی از دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای بوشهر با نام الزهرا است.

روز گذشته نیز، رییس دانشکده الزهرای بوشهر از پیگیری قضایی این موضوع و شناسایی دانشجویی که این فیلم را تهیه کرده خبر داده است.