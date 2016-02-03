جبهه وحدت بانوان خراسان رضوی فهرست مردانه ارایه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جبهه وحدت بانوان انقلاب اسلامی خراسان رضوی عصر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه پس از بررسی های صورت گرفته لیست های پیشنهادی به شورای مرکزی ارایه و این شورا با بررسی رزومه هر یک از نامزدها رای گیری را انجام داد اظهار کرد: براین اساس لیست مورد حمایت این جبهه به شورای ائتلاف اصولگرایان استان ارایه شد.

زهرا بیک خراسانی تاکید کرد: در حوزه انتخابیه مشهد و کلات سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، جواد کریمی قدوسی، جواد آرین منش، علی مولوی حقیقی و خانم فاطمه رحمانی در این لیست قرار دارند.

وی همچنین از حضور عبدالحسین دهقان در لیست جبهه وحدت بانوان انقلاب اسلامی در حوزه انتخابیه تربت جام و تایباد خبر داد و گفت: علی اصغر رشید، محمد دهقان، محسن امیرکلالی، رزمیان مقدم، احسان قاضی زاده، حاجی رستمی و محمد علی شبیری به ترتیب از حوزه های انتخابیه تربت حیدریه، چناران طرقبه و شاندیز، خواف و رشتخوار، درگز، فریمان و سرخس، قوچان و فاروج و کاشمر- خلیل‌آباد و بردسکن در لیست جبهه وحدت بانوان انقلاب اسلامی حضور دارند.

دبیر جبهه وحدت بانوان انقلاب اسلامی خراسان رضوی با اشاره به حضور علی اصغر عنابستانی و علی بروغنی از حوزه انتخابیه سبزوار و حجت الاسلام حسین سبحانی نیا و علی مروی از حوزه انتخابیه نیشابور در لیست جبهه وحدت بانوان انقلاب اسلامی ادامه داد: از حوزه انتخابیه گناباد و بجستان نیز محمد صفایی در این لیست قرار دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا با توجه به عنوان این جبهه و با نام بانوان اما تنها یک خانم در لیست این جبهه بیشتر حضور ندارد اظهار کرد: قصد ما بحث های سیاسی و ارائه لیست براساس مبنای جنسیت نیست و در شرایط فعلی اگر بانوانی حضور داشتند که ملاک ها و معیارهای کاندیدای اصلح را می داشتند در این لیست قرار می گرفتند.

بیک خراسانی در خصوص افراد منتخب و تایید شده نیز گفت: رزومه نامزدهای مختلف توسط شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان مورد بررسی قرار گرفته است و از بین آن ها این افراد انتخاب شده اند و تصور ما بر اینست که نامزدهای انتخابی می توانند از حقوق جبهه وحدت بانوان انقلاب اسلامی دفاع کنند.

مسئولیت ورود عناصر نفوذی به مجلس با مردم است

وی با اشاره به اینکه ملت اگر کنار بنشیند اشخاصی که برای نظام نقشه کشیدند در مجلس نفود می کنند، اظهار کرد: در صورتی که حتی یک عنصر خرابکار به مجلس راه یابد تمام مسئولیت آن به عهده ملت خواهد بود.

دبیر جبهه وحدت بانوان انقلاب اسلامی خراسان رضوی افزود: توجه به اوضاع پیشرو ایجاب می کند در انتخابات مجلس همراه با شرکت فعال گسترده و پرشور و حماسی آحاد ملت ایران در تبعیت از رهبر معظم انقلاب به سوی افرادی متمرکز شد که ویژگی های نهادینه شده در ساختار شخصیتی آن ها با منویات رهبر معظم انقلاب هم‌خوانی داشته باشد.

وی بیان کرد: در گزینه های اصلح اگر چنانچه شاخصه های تبیین شده از سوی رهبر در نهایت دقت اعمال شود کشور و نظام از هر گونه آسیبی مصون خواهد ماند.

بیک خراسانی ادامه داد: شخصیت های اصلح باید قطع نظر از هر گونه تعلق گروهی با شاخصه های اعلام شده توسط رهبری به مردم معرفی شوند تا با تصمیم قاطع و به هنگام ملت منتخبان اصلح قادر باشند این مسئولیت حساس را برعهده گیرند.

وی تصریح کرد: جبهه وحدت بانوان انقلاب اسلامی استان در ارزیابی شاخصه ها مواردی همچون تمکین در برابر قانون، ادامه دهنده برنامه های مثبت دوره های قبل دارای تراز فکری و شخصیتی، فاقد ابعاد منفی و شخصیتی، توجه به خرد جمعی، دارای نگاه رو به جلو، روحیه پرکاری و نشاط و شادابی، حساسیت نسبت به بیت المال، روحیه خدمتگزاری، پایبندی به انقلاب، پایبندی به ارزش ها و منافع ملی و نظام اسلامی، صداقت با مردم و برخوداری از چهره علمی به منظور پیشرفت علم و فناوری، تاکید بر ساده زیستی، استکبارستیزی، دعوت به عدالت، فسادستیزی و دور بودن از تجملات را مدنظر قرار داده است.

دبیر جبهه وحدت بانوان انقلاب اسلامی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه این جبهه به حل مشکلات و آسیب های بانوان در عرصه اجتماع رسیدگی کرده و این مشکلات را مورد توجه قرار می دهد، خاطرنشان کرد: این جبهه ضمن دعوت از همه نامزدها و گروه ها در فضای تبلیغاتی اولویت اول خود را پرشور بودن فضای انتخاباتی معرفی کرده است.