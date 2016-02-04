یک قلاده یوزپلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده توران شاهرود تلف شد

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشتم بهمن ماه پیکر بی جان یک قلاده یوزپلنگ ایرانی با جنسیت نر با سن بیش از پنج سال در حوالی روستایی موسوم به کلاته عبدل واقع در ۱۵ کیلومتری شمالی منطقه حفاظت شده توران شاهرود توسط محیطبانان کشف و به منظور بررسی های کالبدی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان منتقل شد.

وی گفت: بررسی های انجام شده توسط تیم تخصصی این اداره کل علت مرگ را ضربات مهلک وارده به ناحیه گردن و شکم تشخیص داده که عمدی یا سهوی بودن این اتفاق هنوز مشخص نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان علت تاخیر در اطلاع رسانی این حادثه را لزوم بررسی های کالبدشکافی و تحقیقات محلی برای یافتن مقصر یا مقصران احتمالی با اطلاعات حاصله دانست و ضمن ابراز تاسف از وقوع چنین اتفاقاتی برای این گونه نادر و ارزشمند کشورمان اعلام کرد: این اداره کل باجدیت هرچه تمام تر با یاری جوامع محلی و اخبار مکتسبه، عاملان این واقعه را کشف و مجازات خواهد کرد.