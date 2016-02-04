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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان:

یک قلاده یوزپلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده توران شاهرود تلف شد

یک قلاده یوزپلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده توران شاهرود تلف شد

سمنان - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان یک قلاده یوزپلنگ آسیایی در منطقه حفاظت شده توران شاهرود در اثر ضربات وارده به ناحیه گردن و شکم از بین رفت.

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشتم بهمن ماه پیکر بی جان یک قلاده یوزپلنگ ایرانی با جنسیت نر با سن بیش از پنج سال در حوالی روستایی موسوم به کلاته عبدل واقع در ۱۵ کیلومتری شمالی منطقه حفاظت شده توران شاهرود توسط محیطبانان کشف و به منظور بررسی های کالبدی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان منتقل شد.

وی گفت: بررسی های انجام شده توسط تیم تخصصی این اداره کل علت مرگ را ضربات مهلک وارده به ناحیه گردن و شکم تشخیص داده که عمدی یا سهوی بودن این اتفاق هنوز مشخص نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان علت تاخیر در اطلاع رسانی این حادثه را لزوم بررسی های کالبدشکافی و تحقیقات محلی برای یافتن مقصر یا مقصران احتمالی با اطلاعات حاصله دانست و ضمن ابراز تاسف از وقوع چنین اتفاقاتی برای این گونه نادر و ارزشمند کشورمان اعلام کرد: این اداره کل باجدیت هرچه تمام تر با یاری جوامع محلی و اخبار مکتسبه، عاملان این واقعه را کشف و مجازات خواهد کرد.

کد مطلب 3041924

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    نظرات

    • محیط بان افتخاری ۲۱:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
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      پاسخ
      میشه بفرمایید ضربه سهوی به این حیوان در محدوده مثلا پارک توران یعنی چی؟ پارکی که توش فعالیتهای معدنی و راهسازی و .... و از همه بدتر وجود گله های گوسفند و شتر همه چیز رو از بین برده! پارکی که توی اون جایی برای آهو و یوزو گور نمونده!...

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