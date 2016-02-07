پارلمان هائیتی با تشکیل دولت موقت موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، شهر «پورتو پرنس» پایتخت کشور هائیتی پس از پشت سر گذاشتن اعتراضات یک هفته اخیر اندکی روی آرامش به خود دید.

درگیری های هائیتی ناشی از عدم توافق گروه های سیاسی برای برگذاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است که تا به حال سه بار به بهانه های مختلف به تعویق افتاده است.

اما به نظر می رسد که این مشکل در دقیقه ۹۰ با امضای توافقی مبنی بر تشکیل دولت انتقالی حل شده باشد. به این ترتیب، «میشل مارتلی» که امروز دوران ریاست جمهوریش بر کشور هائیتی به پایان می رسد با پارلمان برای تکشیل دولت موقتی که تا زمان انتخابات جانشین وی خلاء قدرت را در این کشور کوچک و در عین حال فقیر حوزه کارائیب پر کند، به توافق رسید.

مطابق با توافق به دست آمده، پارلمان رئیس جمهور موقتی را برای یک دوره ۱۲۰ روزه انتخاب خواهد کرد.

آخرین باری که هائیتی تاریخ انتخابات را به تعویق انداخت به ۲۴ آوریل سال میلادی ۲۰۱۵ باز می گردد. علت اتخاذ چنین تصمیمی عملی شدن تهدید نامزد حزب اپوزیسیون به عدم شرکت در انتخابات و در نتیجه تشدید خشونت در کشور عنوان شده بود.

رهبر اپوزیسیون علت تحریم دور دوم انتخابات را تقلب حاکم بر جو سیاسی کشور عنوان کرده و می گفت که دور نخست انتخابات در اکتبر سال گذشته (۲۰۱۵) از روی تعمد به نفع نامزد حزب حاکم تمام شده است.

هائیتی کشوری در دریای کارائیب و در همسایگی کوبا با ۱۰ میلیون نفر جمعیت است و تلاش می کند تا بعد از سرنگونی دیکتاتوری خانواده «دووالیه» که بین سالهای ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۶ حکومت کردند و کودتای نظامی متعاقب آن یک دموکراسی پایدار را در کشور بنا کند.

لازم به ذکر است که دولت موقت هائیتی برای بازگرداندن آرامش به کشور مجبور به غلبه بر اختلافات عمیقی است که درباره نحوه برگزاری انتخابات و همچنین نامزدهای حاضر در آن وجود دارد چرا که بسیاری از گروه های سیاسی به فساد حاکم بر روند انتخابات اعتراض دارند.