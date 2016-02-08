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۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اوجاقی سرمربی تیم ملی ووشو خواهد بود/ دنبال مربی چینی هستیم

اوجاقی سرمربی تیم ملی ووشو خواهد بود/ دنبال مربی چینی هستیم

رئیس فدراسیون ووشو گفت: در راس کادر فنی تیم ملی ووشو تغییری نخواهیم داشت ولی در سایر بخش ها به دنبال جذب مربیانی از چین هستیم.

مهدی علی نژاد با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: سال آینده برنامه های متعددی در رده های سنی مختلف پیش رو داریم که برای تداوم موفقیت های گذشته در نظر داریم از مربیان چینی استفاده کنیم.

وی افزود: درخواست خود را برای جذب چهار مربی در دو بخش تالو و ساندا به اتحادیه ووشو چین ارسال کرده و منتظر اعلام نظر و ارسال رزومه این مربیان هستیم تا کارهای بعدی را برای به خدمت گرفتن آنها انجام دهیم.

رئیس فدراسیون ووشو در پاسخ به این سئوال که با استخدام مربیان چینی وضعیت حسین اوجاقی به کجا خواهد رسید؟ پاسخ داد: حسین اوجاقی در راس تیم ملی ووشو ایران همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. جذب مربیان چینی به منزله قطع همکاری با او نیست و جایگاه وی به عنوان سرمربی تثبیت شده است.

علی نژاد در مورد شرایط مربیان چینی هم به مهر گفت: قبل از هر کاری باید رزومه مربیان را در فدراسیون مورد بررسی قراردهیم و بدون شک مربی که به لحلاظ فنی بتواند نظرات ما را تامین کند به مجموعه کادر فنی مربیان ما اضافه خواهد شد.بعد از جذب مربیان در مورد محل و نحوه کار آنها در تیم های ملی رده های سنی تصمیم گیری خواهیم کرد. 

وی در پایان گفت: سال آینده رقابتهای قهرمانی آسیا و همچنین مسابقات قهرمانی جوانان جهان را پیش رو داریم که از تیرماه کار تمرینی خود را آغاز می کنند و پیش از آن هم کادر فنی را معرفی می کنیم.تیم ملی بزرگسالان هم از خردادماه کار خود را آغاز می کند. 

کد مطلب 3044806

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