به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین عزیزی از اختصاص تسهیلات ویژه برای شرکت کنندگان درکتاب و نرم افزار جامع صنایع غذایی در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تنها فعالان معتبر صنعت غذای کشور در کتاب و نرم افزار فوق حضور خواهند داشت، هم اکنون در حال بررسی تمهیداتی هستیم تا با هماهنگی متولیان امر تسهیلاتی ویژه برای حضور این گروه در نمایشگاه‌های معتبر در نظرگرفته شود.

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران افزود: هدف از ارائه این تسهیلات، تشویق صاحبان صنایع و تولیدکنندگان به تولید محصولات با استانداردهای بالا و رعایت کامل اصول فنی و بهداشتی در عرصه تولید است.

وی با اشاره به تهیه و انتشار کتاب و نرم افزار جامع صنایع غذایی کشور به عنوان گامی موثر در معرفی تلاشگران واقعی و معتبر عرصه تولید و توزیع محصولات غذایی ایران، از صاحبان حرف ومشاغل مرتبط دعوت کرد با حضور کمی و کیفی گسترده در این کتاب، تهیه‌کنندگان این مجموعه را در ارائه تصویری بهتر از این صنعت در داخل و خارج از کشور یاری نمایند .

عزیزی گفت: کتاب ونرم افزار جامع دوزبانه صنعت غذایی کشور با همکاری و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تهیه و به صورت هدفمند در داخل و خارج کشور توزیع خواهد شد.