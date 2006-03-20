عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- اسماعيل هنيه نخست وزير مكلف فلسطين، ليست كابينه 24 نفره خود را به ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين تسليم كرد.



- ابومازن اعلام كرد براي بررسي ليست كابينه هنيه به 24 تا 48 ساعت زمان نياز دارد تا آن را با كميته اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين پيش از اعلام موافقت با آن، بررسي كند

- يك مسئول اسرائيلي اعلام كرد كه تل آويو هرگونه تماس با دولتي حماس آن را رهبري كند، رد خواهد كرد.



- وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا امروز در بروكسل گردهم مي آيند تا براي مقابله با بدترين سناريوهاي احتمالي براي آنها درباره تشكيل دولت فلسطيني به رهبري حماس كه تماس با آن را رد مي كنند، بحث و تبادل نظر كنند؛آنها همچنين نتايج انتخابات رياست جمهوري در بلاروس و ديگر مسائل را بررسي خواهند كرد.



- سازمان ملل متحد به بروز بحران انساني در نوار غزه به سبب تمام شدن كالاهاي اساسي به سبب تصميم اسرائيل در محاصره اين منطقه هشدار دادند؛ نشستي در سفارت آمريكا واقع در تل آويو براي بررسي اين مسئله تشكيل شد.



- يك منبع رسمي اعلام كرد كه عبدالله دوم پادشاه اردن امروز براي ديدار با ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه براي بررسي تحولات منطقه اي به ويژه مسئله حمايت مالي اروپايي ها از فلسطيني ها به پاريس عزيمت مي كند.



- وزير جنگ اسرائيل به حزب الله لبنان درباره "هرگونه تلاش براي ملتهب كردن اوضاع امنيتي در مرزهاي شمالي" با فلسطين اشغالي هشدار داد.



- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا، مسئولان سياسي عراق را به تشكيل دولتي كه بيانگر تمايل مردم باشد، تشويق كرد.



- ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا اعلام كرد كه تلاشهاي شورشيان براي شعله ور كردن جنگ داخلي در عراق با شكست روبرو شده است؛ وي مدعي شد كه آمريكايي ها در نهايت در اين كشور موفق خواهند شد.



- ژنرال جرج كيسي فرمانده نظاميان آمريكايي در عراق گفت كه جنگ داخلي در اين كشور نه نزديك ونه حتمي است؛ وي تصريح كرد كه اين كشور با جنگ طائفه اي روبرو نمي شود.



- احمد چلبي معاون نخست وزير عراق، پل برمر حاكم غير نظامي سابق آمريكا در عراق را مسئول افزايش قدرت شورشي ها دانست و از بي اعتنايي وي به واقعيت هاي موجود انتقاد كرد.



- يك منبع امنيتي عراق اعلام كرد كه 12 تن از جمله 7 تن در جريان عمليات يورش نظاميان آمريكايي و عراقي در منطقه الضلوعيه كشته شدند.



- وزارت كشور عراق از بازداشت 31 تروريست از هنگام شروع عمليات مشترك نظاميان آمريكايي و عراقي در مناطق مختلف عراق در شنبه گذشته خبر داد.

- ايهود اولمرت كفيل نخست وزيري رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه شركت گازروسيه(گازپروم) و اسرائيل به توافق ابتدايي دست يافتند مبني بر اينكه اين شركت گاز اسرائيل را از طريق تركيه تامين كند.



- بزرگترين اتحاديه ها و سنديكاهاي فرانسوي تهديد كردند در صورتي كه دولت دومنيك دوويلپن بر اجراي قانون جدال برانگيز اشتغال اصرار ورزد، دست به اعتصاب سراسري خواهند زد.

- يك منبع امنيتي اعلام كرد كه هفت تن از جمله شش نيروي امنيتي پاكتسان درانفجار بمب درمنطقه قبيله نشين مرزي با افغانستان كشته شدند.



- نتايج اوليه شبه نهايي كميته انتخابات بلاروس اعلام كرد كه الكساندرلوكاشنكو با كسب بيش از 82 درصد آرا براي بار دوم به عنوان رئيس جمهوري اين كشور انتخاب شده است.