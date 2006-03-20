پيام رهبر معظم انقلاب اسلامي به مناسبت حلول سال 1385

بسم الله الرحمن الرحيم

يا مقلب القلوب و الابصار، يا مدبر الليل و النهار، يا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الي احسن الحال.

امسال، اول فروردين با ايام اربعين حسيني همراه است، اربعين هم خود يك فروردين ديگر است. اولين شكوفه هاي عاشورايي در اربعين شكفته شد. اولين جوشش هاي چشمه ي جوشان محبت حسيني - كه شط هميشه جاري زيارت را در طول اين قرن ها به راه انداخته است - در اربعين پديد آمد. مغناطيس پرجاذبه ي حسيني ، اولين دلها را در اربعين به سوي خود جذب كرد؛ رفتن جابربن عبدالله وعطيه به زيارت امام حسين در روز اربعين، سرآغاز حركت پربركتي بود كه در طول قرن ها تا امروز، پيوسته و پي درپي اين حركت پرشكوه تر، پر جاذبه تر و پرشورتر شده است و نام و ياد عاشورا را روز به روز در دنيا زنده تر كرده است.

تصادف اول فروردين با اربعين حسيني، در حقيقت تقارن دو فروردين است؛ تقارن دو بهار است. ضمن تسلت به همه مومنين و همه شيعيان و مسلمانان به مناسبت اربعين حسيني، عيد نوروز وآغاز بهار را به ايرانيان و به ديگر ملتهايي كه عيد نوروز را گرامي مي دارند، تبريك عرض مي كنم؛ بالخصوص به ايثار گران كشورمان و به خانواده هاي مجاهد و ايثار گري كه با همه وجود و توان خود، در راه اعتلاي اسلام وايران تلاش كردند.

خوشبختانه كشوربا قطع نظر از بهار طبيعت، دربهار اميد و حركت و نشاط است. روي كار آمدن يك دولت مردمي، و حماسه خدمت رساني وشورو نشاط جوانان درعرصه هاي مختلف، كشور را در فرورديني از اميد و نشاط قرار داده است و عيد واقعي براي همه ملت، چنين وضعيتي است. اينها همه از بركات مشاركت عمومي و همبستگي ملي است كه ملت ايران در سال 84 آن را سرلوحه كار وتلاش خود قرارداد. موفقيت هاي ملت -چه در زمينه حضور مردمي و مشاركت عمومي، چه در نشان دادن شاخص هاي همبستگي ملي- در سال 84 درخشان بود. انتخابات پرشكوه و حضور مردمي پرشور و تشكيل يافتن يك دولت برخاسته از مردم و متعهد به خدمت رساني؛ و پيشرفت ها و موفقيت هايي در زمينه هاي گوناگون در كشور، از موفقيت هاي بزرگ ملت ما در سال 84 بود.

درست است كه دركنار اين موفقيت هاي بزرگ، تلخي و سوانح و فقدان هاي دردناك و جفاهايي هم داشتيم -چه به حرمت پيامبر اكرم، چه به قداست حريم عسكريين،چه به ياد شهيدان گرامي، چه به عزت ملت ايران- كه آنها را درسال گذشته ملت ايران آزموده ؛ اما عزم انقلابي برآن است كه به حول وقوه الهي، از تلخي ها، پلكاني به سوي شيريني ها بسازيم و سختي ها را به سختكوشي ها تبديل كنيم؛ اين درس اسلام و درس پيامبر عظيم الشان اسلام است.

دراين مقطع زماني، ياد و نام مبارك پيامبراعظم از هميشه زنده تر است؛ و اين يكي از تدابير حكمت والطاف خفيه ي الهي است. امروز امت اسلام و ملت ما بيش ازهميشه به پيغمبراعظم خود نيازمند است؛ به هدايت او، به بشارت و انذار او، به پيام و معنويت او و به رحمتي كه او به انسانها درس داد وتعليم داد. امروز درس پيغمبر اسلام براي امتش و براي همه بشريت، درس عالم شدن، قوي شدن، درس اخلاق و كرامت، درس رحمت، درس جهاد وعزت، و درس مقاومت است. پس نام امسال به طور طبيعي ، نام مبارك پيامبر اعظم است. در سايه ي اين نام و اين ياد، ملت ما درس هاي پيغمبر را بايد مرور كند و آنها را به درسهاي زندگي و برنامه هاي جاري خود تبديل كند. ملت ما به شاگردي مكتب نبوي و درس محمدي (صلي الله وعليه واله) افتخار مي كند. ملت ما پرچم اسلام را در ميان امت اسلامي با استقامت و استحكام برافراشته است؛ سختي ها را تحمل كرده است و كاميابي هاي حضور دراين ميدان شرف و افتخار را ديده است و به فضل الهي، كاميابي هاي بيشتر در راه است.

ما دراخلاق پيغمبر، درس عزت پيامبر اعظم، درس علم آموزي و درس رحمت و كرامت و درس وحدتي را كه ايشان به ما داد و درس هاي زندگي ماست، بايد دربرنامه زندگي خوديمان قرار بدهيم.

امروز دولتي مصمم و خدمتگزار در وسط ميدان، با مردمي آماده به كار و سرشار از اميد وبا جواناني پرشور و با استعداد، در اين سرزمين حضور دارند و اين نويد بزرگي براي آينده كشور وملت ماست.

از خداوند متعال خواهانيم كه روح مطهر پيامبر اعظم را از ما خشنود كند و بركات خود را به آن پيامبر رحمت و عزت و به امت او روزبه روز افزون فرمايد؛ و قلب مقدس ولي عصر (ارواحنا فداه) را از ما شاد كند و ما را در پيمودن اين راه دشوار موفق و مويد بدارد و روح شهيدان عزيز وروح مطهر امام بزرگوار ما را در جوار اولياء و بندگان صالحش، سرشار از نعمت خود قرار دهد.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته