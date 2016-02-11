دشمن به دنبال از پای درآوردن تفكر دينی انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت ظهر پنجشنبه در مراسم راهپيمايی ۲۲ بهمن در شيراز، گفت: در دوران شكل‌گيری، پيروزی انقلاب اسلامی و حاكميت نظام اسلامی همواره وعده‌های خداوند در مورد ملت ايران محقق شد.

وی ادامه داد: ما در عرصه دفاع مقدس علیرغم آنكه با تعداد اندكی در مقابل جهان دفاع میكرديم پيروز شديم و در عرصه ديپلماسی و مذاكرات با شش قدرت بزرگ جهان، با منطق زلال حق سخن گفتيم و پيروز شديم و در آينده هم پيروز خواهيم بود.

سخنگوی دولت يادآور شد: آموزه‌های قرآنی به ما مي‌گويد كه حق‌طلبی همواره با زحمت همراه بوده ولي اگر در راه خدا حركت كنيم سختي‌هايی وجود دارد اما همانگونه كه خداوند وعده داده است، پيروزی نصيب خواهد شد.

معاون رئيس جمهور تصريح كرد: هيچگاه نبايد تلاش و دشمنی هايی كه با نظام شده است را فراموش كنيم.

نوبخت با اشاره به شهادت آيت الله مطهری و آيت الله مفتح افزود: منافقان تفكرشان اين بود كه اگر دست ما به رهبر انقلاب نمی رسد، فرزندان امام خميني(ره) را كه می توانيم ترور كنيم اما علیرغم ترور شهيد مطهری و مفتح ديدند كه انقلاب همچنان راه خود را ادامه می دهد و حتی ديگران را نيز تحريک و تهييج می كند.

وی ادامه داد: منافقان بعد از آن تلاش كردند كه زبان انقلاب را قطع كنند و شهيدان دستغيب و مدنی و اشرفی اصفهانی و ديگر بزرگان انقلاب را ترور كردند، زيرا از نظر آنان اين افراد زبان انقلاب بودند. زبان‌هايی كه جز قرآن و دعا و راستی و درستی چيز ديگری بيان نمی كردند.

معاون رئيس جمهور ادامه داد: منافقان زمانی كه مشاهده كردند انقلاب همچنان به حركت خود ادامه می دهد، به قطع دستان انقلاب مبادرت و شهيدان رجايی و باهنر را ترور كردند.

سخنگوی دولت گفت: تحليل منافقان اين بود كه وقتی در خيابان‌ها افراد با ظاهر مذهبی و انقلابی را ترور می كنند، سرانگشتان انقلاب را قطع كرده‌اند اما باز هم انقلاب به راه خود ادامه داد و در نهايت دشمن با ۱۱ لشگر مكانيزه به ايران اسلامی حمله كرد و شاهد جان فشانی های فرزندان روح‌الله در مقابل اين زياده‌خواهی ها بوديم.

نوبخت با تاكيد بر اينكه اعمال تحريم‌های ظالمانه عليه ايران اسلامی، ادامه حركت دشمنان برای ساقط كردن انقلاب و نظام اسلامی بود، گفت: آنان قصد داشتند با بستن زنجير به دست و پای اقتصاد ملی، اجازه ندهند تا دولت‌مردان برای ملت كاری كنند اما درود خدا بر ملتی كه هم در عرصه نظامی دشمن را متوقف كرد و اجازه اشغال حتی يك وجب از خاك كشور را نداد و هم در عرصه ديپلماسی و مذاكره پيروز شد.

وی با بيان اينكه بدخواهان اين نظام و انقلاب به تناسب بدخواهی هايشان امروز در حال مجازات هستند، گفت: به همه اين موفقيت‌ها و علی رغم گذراندن سختی هاي بسيار، امروز هم بايد همواره آماده سختی های زيادی باشيم.

معاون رئيس جمهور يادآور شد: گام ديگر دشمنان اسلام، انقلاب و نظام اسلامی از پای درآوردن تفكر دينی انقلاب است كه به طور حتم موفق نمی شوند.

نوبخت تاكيد كرد: امروز مذهب را عليه مذهب برانگيخته‌اند آنان مطمئن هستند با حمله نظامی قادر نيستند ايران را از پای درآورند، از نظر اقتصادی هم علي‌رغم اعمال بزرگترين تحريم‌ها، زنجيرهای اقتصادی هم نمی تواند اين نظام را متوقف كند بنابراين به‌دنبال مقابله با تفكر دينی هستند.

نوبخت افزود: همه كسانيكه طرفدار تفكر دينی، دولت و حكومت اسلامی هستند بايد نگران اين توطئه جديد باشند زيرا دشمن با درست كردن اسلامی جعلی به‌نام داعش و راه‌انداختن گروه‌های تكفيری، تلاش می كند به جهان نشان دهد كه اسلام، سوزاندن و سربريدن انسان‌ها است در حاليكه هيچ انسانی در هيچ نقطه از جهان موافق و تاييد كننده تفكر داعش و گروه‌های تكفيری نيست.