«سقوط فرشتگان» و «پین بال» تجدیدچاپ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشر چشمه به تازگی ۲ عنوان از کتاب‌های مجموعه «جهان نو»ی خود را تجدید چاپ کرده و نسخه‌های چاپ دوم آن‌ها را راهی بازار نشر کرده است. یکی از این کتاب‌ها، رمان «سقوط فرشتگان» نوشته تریسی شوالیه است که توسط نینا فراهانی به فارسی ترجمه شده است.

نسخه‌های اولین چاپ این کتاب پاییز امسال منتشر شدند و با اتمام آن‌ها، این کتاب در بهمن ماه به چاپ دوم رسید.

چاپ دوم این کتاب با ۲۹۷ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۰۰ هزار ریال منتشر شده است.

دومین رمانی که به تازگی توسط این ناشر به چاپ دوم رسید، رمان ژاپنی «پین بال، ۱۹۷۳» نوشته هاروکی موراکامی است که ترجمه‌اش توسط بهرنگ رجبی انجام شده و با ۲۵ فصل به چاپ رسیده است.

این کتاب هم مانند «سقوط فرشتگان» پاییز امسال چاپ شد و حالا به چاپ دوم رسیده است. این کتاب صد و هشتاد و هشتمین و «سقوط فرشتگان» نیز صد و هشتاد و هفتمین عنوان مجموعه «جهان نو» است.

چاپ دوم این کتاب هم با ۱۵۳ صفحه، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۱۰ هزار ریال منتشر شده است.