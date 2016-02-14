برنامه حفظ حاکمیت دولت در صنعت پتروشیمی/ ابزار خوراک دست ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه جایگاه کنونی صنعت پتروشیمی با ١٥ سال گذشته بسیار متفاوت است، گفت: ما باید با نگاه به آینده و متناسب با جایگاه کنونی این صنعت، ترسیم مأموریت برای صنعت پتروشیمی انجام دهیم.

وزیر نفت با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی نیاز به جهشی متفاوت با گذشته دارد، تصریح کرد: در گذشته همه امور از سوی این صنعت انجام می شد، اما هم اکنون جهش در این صنعت باید از سوی بخش خصوصی و عمومی انجام شود.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه برنامه‌های آتی صنعت پتروشیمی حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد ترسیم شده اند، بیان کرد: باقی مانده برنامه مربوط به تخصیص خوراک بوده و به دنبال سرمایه گذار برای این بخش هستیم.

این مقام مسئول، خوراک را بزرگترین ابزار در صنعت پتروشیمی دانست که در دست صنعت نفت است، تاکید کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی محور تخصیص خوراک به واحدهاست و این شرکت باید با اهرم این خوراک‌ها یک صنعت جدید را فعال کند؛ البته در این کار سرمایه گذاران خارجی نیز باید فعال شوند.

زنگنه با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نباید تنها تولید یوتیلیتی کند، تبیین کرد: این شرکت باید تخصیص خوراک و مدیریت آن، کمک به شرکت‌ها برای فاینانس طرح‌ها و تأمین منابع مالی و آماده کردن زیرساخت‌ها را انجام دهد و نباید الزاما خودش متصدی باشد و می تواند مدیریت امور را در دست داشته باشد.

وزیر نفت با بیان اینکه سرمایه گذاری‌ها در صنعت پتروشیمی هم اکنون به خوبی پیش می رود، تاکید کرد: با لغو تحریم‌ها و به فرجام رسیدن برجام باید از منابع خارجی نیز بیشتر در توسعه این صنعت استفاده شود.

زنگنه با بیان اینکه باید بیش از ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید در صنعت پتروشیمی انجام شود، تصریح کرد: تولید محصولات پتروشیمی در آغاز بکار دولت یازدهم، ١٦ میلیارد دلار به قیمت سال ٩٠ بوده است و براساس برنامه امسال به ١٨ میلیارد دلار برسد.

به گفته این مقام مسئول، تولید محصولات پتروشیمی در سال ٩٦ بیش از ٢٢ میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم یعنی ٥٠ درصد رشد تولید نسبت به قیمت پایه را نشان می دهد.

وزیر نفت، رگولاتوری را یکی از وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد و گفت: این رگولاتوری باید براساس قانون پیش رود و ایجاد فضای رقابتی نیز کند.

وی با بیان اینکه همه بخشهای صنعت پتروشیمی باید توسعه یابند، یادآور شد: این کار با توجه به خوراکهای نامحدود در کشور برای این صنعت و سرمایه گذاری‌های خارجی امکان پذیر است.

وزیر نفت با اشاره به اینکه در وزارت نفت برنامه ریزی به منظور تولید خوراک برای مجتمع های پتروشیمی در دستور کار است، تصریح کرد: بزرگترین مزیت پیوند صنعت پتروشیمی با نفت است؛ با تولید خوراک برای مجتمع های پتروشیمی تحولی عظیم برای کشور ایجاد خواهد شد.

به گفته زنگنه، با ساماندهی درست صنایع پتروشیمی و ایجاد زیرساخت‌ها می توان صنایع میان دست را همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به منظور تکمیل زنجیره ارزش ایجاد کرد.

وزیر نفت، وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به حداقل رساندن هزینه سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذار عنوان کرد و افزود: این شرکت باید زیرساخت‌ها را برای بخش خصوصی که هم اکنون آمادگی لازم را دارد ایجاد کند.

وی با اعلام اینکه ما باید دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی کمک کنیم تا سرمایه گذاران بخش خصوصی بتواند بخش میان دست و پایین دست این صنعت را توسعه دهند، خاطرنشان کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با کمک معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ٢ ماه آینده برای فعال کردن سرمایه گذاران در این بخش اقدام کنند.