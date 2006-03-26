جابجايي دو ركورد جهان و كسب دو مدال طلا توسط ورزشكاران ايران

به گزارش خبرگزاري" مهر" مسابقات جهاني دووميداني كم توانان ذهني داخل سالن از روز گذشته در كشور سوئد با حضور 264 ورزشكار از 36 كشور آغاز شد كه چهار ورزشكار از كشورمان نيز در اين مسابقات حضور يافته اند كه در اولين روز اين مسابقات بسيار خوش درخشيدند. در اين روز دو نماينده كشورمان پيمان نصيري در دو 1500 متر ضمن كسب مدال طلا اين ماده ركورد تازه اي نيز براي كشورمان كسب نمود. نصيري 1500 متر در چهار دقيقه دويدند كه شش دهم ثانيه ركورد پيشين جهان را بهبود بخشيد ورزشكاران فرانسه و پرتغال دوم و سوم شدند.

علي اكبر مهرباني بشار دومين ورزشكار كشورمان بود كه در 60 متر با مانع به روي پيست رفت و توانست با ركورد 87/8 ثانيه ضمن بدست آوردن دومين مدال طلا براي كشورمان ركورد اين ماده را هم بهبود بخشد. ورزشكاران پرتغال و لهستان دوم و سوم شدند در ادامه اين مسابقات امروز دو نماينده ديگر كشورمان اصغر نوروزي در 300 متر پياده روي و پيمان نصيري در 800 متر به رقابت خواهند پرداخت.