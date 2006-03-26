به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، اين موافقتنامه‌ها در جلسه اي بين رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزير صنايع و معادن و وزير نيرو و ديگر مسئولان اجرايي مبادله شد.

فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين جلسه گفت: به دستور رئيس جمهوري جلسه مبادله موافقتنامه‌هاي برخي پروژه‌هاي عمراني وزارت صنايع و معادن و نيرو با اين سازمان در دومين روز كاري دولت در سال 85 براي تسريع در كارها و پيگيري در امور تشكيل شده است.

وي به روند ابلاغ قانون بودجه سال 1385 به دستگاه هاي اجرايي اشاره كرد و اظهارداشت: مجلس شوراي اسلامي قانون بودجه سال 1385 را در 28 اسفند 1384 براي اجرا به دولت ابلاغ كرد و هيات دولت هم در همين روز برخي آيين نامه هاي فوري بودجه اي را بررسي و تصويب نمود.

رهبر تصريح كرد:سازمان مديريت و برنامه ريزي 29 اسفند 1384 قانون بودجه 85 را براي ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي آماده كرده بود كه به دليل تعطيلات نوروزي، اين كار روز گذشته (شنبه) صورت گرفت.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرد: در دومين روز كاري دولت در سال 85 برخي موافتنامه‌هاي پروژه‌هاي عمراني مربوط به وزارت صنايع و معادن و نيرو مبادله شد كه اين در تاريخ اقتصاد ايران بي سابقه است.

وي توضيح داد: با توجه به برنامه چهارم توسعه، 90 درصد موافقتنامه‌هاي بودجه‌اي همزمان با ابلاغ قانون بودجه 85 به دستگاه‌هاي اجرايي مبادله شده تلقي مي شود و 5 درصد آن نيز امروز مبادله شد و مابقي نيز كه عمدتا مربوط به پروژه‌هاي عمراني است تا پايان فروردين ماه جاري مبادله خواهد شد.

رهبر گفت: با همكاري خزانه داري كل كشور در تلاشيم تا اختصاص اعتبار طرح‌هاي عمراني از ابتداي سال جاري صورت گيرد.

وي با اشاره به اين كه هم اكنون 9 هزار طرح نيمه تمام در كشور وجود دارد، اظهارداشت: امسال 17 پروژه جديد به پروژه‌هاي موجود كشور اضافه شده كه بيشتر آن هم به حوزه آب مربوط مي شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه اعلام كرد: هيات دولت ضوابط اجرايي قانون بودجه 85 و چندين آيين نامه ديگر بودجه اي را در جلسه فردا دوشنبه هيات دولت در كهگيلويه و بوير احمد به تصويب خواهد رساند.

عدم مبادله موافقتنامه‌ها؛ دليل اصلي كندي سرمايه ‌گذاري در طرح‌هاي عمراني

به گزارش مهر، عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن نيز در اين جلسه گفت: عدم مبادله موافقتنامه‌ها در سال‌هاي قبل موجب كندي سرمايه گذاري در پروژه‌هاي عمراني شده است.

وي تصريح كرد: با تاكيد رئيس جمهوري و همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي، چندين موافقتنامه در دومين روز كاري دولت در سال 85 مبادله شد كه انقلابي در اقتصاد ايران تلقي مي شود.

وزير صنايع و معادن اظهارداشت: مبادله چندين موافقتنامه در دومين روز كاري دولت در سال 85 مژده خوبي براي كارآفرينان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور به‌ويِژه بخش صنعت و معدن در آغاز سال است.

ارايه متمم بودجه 85 تا مردادماه به مجلس

به گزارش مهر، پرويز فتاح وزير نيرو نيز در اين جلسه اظهارداشت: در دو هفته پاياني سال 85 حدود 25 درصد بودجه پروژه‌هاي آبي كشور به پيمانكاران تخصيص داده شد.

وي معتقد است كه با مبادله چندين موافقتنامه بودجه اي در آغاز سال، سنتي كه در گذشته كارها را در پروژه‌هاي عمراني طولاني مي كرد، برچيده مي شود.

فتاح ابراز اميدواري كرد كه لايحه متمم بودجه سال جاري در تير يا مردادماه سال جاري به مجلس تقديم و در نهايت تصويب شود تا برخي مشكلات اعتباري در حوزه آب و فاضلاب نيز حل و اهداف چشم اندازه 20 ساله و برنامه چهارم در اين بخش محقق گردد.