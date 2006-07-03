ديدار جمعي از علماي شيعه و سني سوريه با سيد حسن خميني

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين ديدار سيد حسن خميني با ابراز خرسندي از حضور در ميان علماي اسلام خاطرنشان كرد: ايجاد وحدت بين مسلمين ضروري ترين عملي است كه بايد در جامعه اسلامي صورت پذيرد و اين فقط با دست تواناي علماي اسلام امكان پذير است.

وي گفت: تمامي فرق مسلمين با همه اختلاف نظرهايشان، در اصول با هم مشترك هستند و همين اصول مي تواند پايه همدلي و اتحاد ملت هاي مسلمان قرار گيرد.

فرزند يادگار امام با اشاره به وجود دشمنان مشترك در بين مسلمين ، هشدار داد: دشمنان در فكر حذف اسلامي هستند و اگر مسلمين اتحاد خود را از دست بدهند، زمينه نابودي خود را فراهم آورده اند.

وي ادامه داد: از دغدغه هاي اساسي امام، متحد شدن مسلمين بود و اينكه فرمودند: "اگر هر مسلمان يك سطل آب روي اسرائيل بريزد، اسرائيل را آب خواهد برد" دقيقا اشاره سمبليك به اين امر مهم است.

پيش از سخنان حجت الاسلام سيد حسن خميني، چند تن از علماي شيعه و سني سوري ضمن اظهار نظر در مورد مسائل جهان اسلام، از تاثير عميق امام خميني(س) بر دنياي اسلام سخن گفته و از شخصيت آن عالم وارسته تجليل كردند.