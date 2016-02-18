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۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۲۱

فهرست کاندیداهای جبهه اعتدال و عقلانیت خراسان رضوی اعلام شد

فهرست کاندیداهای جبهه اعتدال و عقلانیت خراسان رضوی اعلام شد

مشهد- سخنگوی جبهه اعتدال و عقلانیت خراسان رضوی فهرست نهایی کاندیداهای این جبهه در خراسان رضوی برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

غلامرضا قلندریان در گفت‌وگو با مهر با اشاره فهرست جبهه اعتدال و عقلانیت خراسان رضوی برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حامد واعظ ‌زاده خراسانی، جواد آرین‌منش، محمد مهدی برادران، مجید خدایی و فاطمه جمیلی کاندیداهای این جبهه برای مشهد هستند.

وی با اشاره به حضور حجت الاسلام عباسعلی رستمی در حوزه انتخابیه قوچان ابراز کرد: در حوزه انتخابیه کاشمر بهروز بنیادی، حوزه انتخابیه گناباد و بجستان نبی شریعتی فر و حوزه انتخابیه تربت حیدریه سید باستانی در فهرست این جبهه قرار گرفتند.

سخنگوی جبهه اعتدال و عقلانیت خراسان رضوی افزود:‌ سید حسین حسینی در حوزه انتخابیه فریمان و سرخس، مهدی همتی در حوزه انتخابیه چناران، طرقبه و شاندیز، ‌ رمضانعلی سبحانی فر در حوزه انتخابیه سبزوار و رضا جعفری و پروانه رامین در حوزه انتخابیه نیشابور به عنوان نامزدهای این جبهه معرفی شدند.

قلندریان تاکید کرد: در حوزه انتخابیه درگز آقای رزمیان و حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار حجت الاسلام حبیبی در این فهرست قرار دارند.

سخنگوی جبهه اعتدال و عقلانیت خراسان رضوی ادامه داد: اعضای جبهه اعتدال و عقلانیت استان برای حوزه انتخابیه تربت جام به جمع بندی نرسید.

وی گفت: این نامزدها براساس شاخص ها و معیار و منشور ده گانه جبهه اعتدال و عقلانیت مشخص شدند و استراتژی ها و چشم اندازهای جبهه را دنبال خواهند کرد.

کد مطلب 3560424

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