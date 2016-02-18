فهرست کاندیداهای جبهه اعتدال و عقلانیت خراسان رضوی اعلام شد

غلامرضا قلندریان در گفتوگو با مهر با اشاره فهرست جبهه اعتدال و عقلانیت خراسان رضوی برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حامد واعظ زاده خراسانی، جواد آرینمنش، محمد مهدی برادران، مجید خدایی و فاطمه جمیلی کاندیداهای این جبهه برای مشهد هستند.
وی با اشاره به حضور حجت الاسلام عباسعلی رستمی در حوزه انتخابیه قوچان ابراز کرد: در حوزه انتخابیه کاشمر بهروز بنیادی، حوزه انتخابیه گناباد و بجستان نبی شریعتی فر و حوزه انتخابیه تربت حیدریه سید باستانی در فهرست این جبهه قرار گرفتند.
سخنگوی جبهه اعتدال و عقلانیت خراسان رضوی افزود: سید حسین حسینی در حوزه انتخابیه فریمان و سرخس، مهدی همتی در حوزه انتخابیه چناران، طرقبه و شاندیز، رمضانعلی سبحانی فر در حوزه انتخابیه سبزوار و رضا جعفری و پروانه رامین در حوزه انتخابیه نیشابور به عنوان نامزدهای این جبهه معرفی شدند.
قلندریان تاکید کرد: در حوزه انتخابیه درگز آقای رزمیان و حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار حجت الاسلام حبیبی در این فهرست قرار دارند.
سخنگوی جبهه اعتدال و عقلانیت خراسان رضوی ادامه داد: اعضای جبهه اعتدال و عقلانیت استان برای حوزه انتخابیه تربت جام به جمع بندی نرسید.
وی گفت: این نامزدها براساس شاخص ها و معیار و منشور ده گانه جبهه اعتدال و عقلانیت مشخص شدند و استراتژی ها و چشم اندازهای جبهه را دنبال خواهند کرد.
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