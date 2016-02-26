پزشک تیم ملی نباید دغدغه جاومکان داشته باشد/بهداد رو به بهبود است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی وزنهبرداری در حال حاضر اردوی سه هفتهای خود را در جزیره کیش برگزار میکند.
پزشک تیم ملی وزنهبرداری با بیان اینکه امکانات لازم برای برپایی این اردو فراهم نشده، گفت: قرار است وزنهبرداران تیم ملی دوران آمادهسازی خود را دور از تهران و در فضایی آرام برگزار کنند؛ این در حالی است که پزشکان ما امکانات لازم برای حضور در آنجا را ندارند. به عنوان مثال برای تهیه اتاق برای فیزیوتراپ تیم ملی با خانم دکتر ترکان، رئیس کمیته پزشکی کمیته ملی المپیک تماس گرفتیم و ایشان برای فیزیوتراپ ما در جزیره کیش اتاق مهیا کردند که آن هم با وزنه برداران مشترک است.
وی افزود: برای روانشناس تیم هم نتوانستیم اتاق تهیه کنیم و دکتر خلخالی با همکاری هیات پزشکی ورزشی کیش در آنجا یک اتاق پیدا کردند تا بتوانند برنامهها و مشاورههای پزشکی خود را به انجام برسانند.
باقری ادامه داد: با این شرایط انرژی از مربی، ورزشکار و خود اعضای کادر پزشکی گرفته میشود. ما نباید دنبال جا، غذا و مسائل اینچنینی باشیم. فیزیوتراپ تیم به هر دشواری که بود در کنار اعضای تیم مستقر شده است اما روانشناس فقط سه روز در هفته میتواند آنجا باشد. یک تیم المپیکی نباید با این مشکلات مواجه باشد.
رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنهبرداری تصریح کرد: من مربی نیستم و نمیتوانم در خصوص مسائل فنی صحبتی به میان آورم، اما به عنوان مسئول کمیته پزشکی باید بر روی بهداشت جسمانی و روانی تیم نظارت داشته باشم. به هر حال مساله بهداشت روانی از اهمیت بالایی برخوردار است و من اینها را علائم خوبی نمیبینم چرا که ما برای موفقیت نیاز به آسایش و آرامش بیشتری داریم.
وی گفت: ببینید وقتی که مشکل بودجه مطرح باشد، فدراسیون نمیتواند بودجه خود را به یک کار خاص اختصاص دهد. من عزم ملی برای موفقیت وزنهبرداران را حس نمیکنم. انتظارم این است که مسئولان علاقهمندی بیشتری نشان بدهند. البته صحبت من کلی است و شخص و نهاد خاصی را مدنظر ندارم. به نظرم وقتی تیم ملی به کیش میرود، مسئولان ورزشی کیش باید خودشان پیشقدم شوند، نه اینکه با درخواست و خواهش کاری را انجام دهند. البته این وظیفه آنها نیست و اگر کمکی هم می کنند از سر لطف است بلکه من میگویم این احساس باید خودجوش در آنها وجود میداشت و چه بهتر بود آنها میآمدند و تمهیدات ما را ارزیابی میکردند و در صورتی که مشکلی بود آن را برطرف میکردند. متاسفانه من این فضا را حس نمیکنم.
باقری گفت: شاید از آنجا که عید نوروز نزدیک میشود بیشتر هتلها و مهمانخانهها برای مسافران نوروز رزرو شده، من خودم نفع مادی از حضور در کیش نمیبرم و ذوق و شوق است که باعث شده نسبت به وزنهبرداران حساسیت نشان دهم، اما متاسفانه این موضوع را در خیلی ها نمیبینم.
وی در ارتباط با وضعیت عمل جراحی دست سعید محمدپور، وزنهبردار دسته سنگین وزن تیم ملی که مهرماه در رقابتهای لیگ از ناحیه آرنج دچار آسیبدیدگی شد، گفت: انشاءالله شنبه یا یکشنبه با مسئولان فدراسیون پزشکی-ورزشی جلسه میگذاریم تا ببینیم وضعیت عمل جراحی دست این وزنهبردار به کجا میانجامد. به هر حال محمدپور در ورزش دچار این آسیبدیدگی شده و ما باید به فکر سلامتی ایشان باشیم، اما خود وی هم باید بیشتر همکاری کند و در جلسات فیزیوتراپی که برای او در نظر گرفته شده شرکت کند. به هر حال هیچکس بیشتر از خود او نمیتواند برایش دلسوزی کند.
باقری در رابطه با وضعیت بهداد سلیمی اظهار کرد: خدا را شکر چند وقتی است که سلیمی تمرینات بالاتنه خود را آغاز کرده و به زودی تمرینات پایینتنه را هم با یک زاویه خاص برای نشستن آغاز خواهد کرد. خوشبختانه سه ماه از عمل جراحی زانوی بهداد گذشته است و رباط خودش را گرفته و پس نزده است که این خبر خوبی است. از این به بعد رباط زانوی وی شروع میکند به استحکام پیدا کردن. سلیمی از این پس آرام بر روی پایینتنه کار میکند و هفته آینده دکتر کیهانی هم وضعیت وی را بررسی میکند تا ببینیم از آغاز سال جدید باید با چه مقدار فشار تمرینات خود را دنبال کند.
رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری در پایان گفت: آنچه باعث موفقیت یک ورزشکار در رقابتهای المپیک میشود، توان ذهنی او است. اینکه از ابتدا گفته میشد سلیمی به رقابتهای المپیک نمیرسد کار درستی نبود. ما هر آنچه لازم باشد انجام میدهیم تا این وزنهبردار بتواند به بازیهای المپیک برسد و امیدوارم که دیگران هم به این وزنهبردار برای حضور در این رقابتها انگیزه بدهند.
