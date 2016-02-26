به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان پلدختر، دیار هویزه ثانی همراه با دیگر هموطنان ایران اسلامی پر شورتر از گذشته حماسه دیگری خلق کردند و در همان ساعات اولیه انتخابات خود را به شعبه های اخذ رای رسانده و با تشکیل صف های طولانی رای خود را به صندوق انداختند.

مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه پلدختر پیشتاز تر و پرشورتر از گذشته آماده اند تا شور و اشتیاق خود را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشته و با بنیانگذار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری پیمان دیگری ببندند و در خلق حماسه ای دیگر سهیم باشند.

مردم خونگرم و نجیب پلدختر به ویژه جوانان رای اولی با شور و اشتیاق و حرارتی وصف ناپذیر صبح اول وقت آمده اند تا در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند.

حوزه انتخابیه پلدختر و معمولان از بین شش کاندیدا یک نماینده را راهی مجلس شورای اسلامی می کند که امروز مردم با شرکت همه جانبه در انتخابات نماینده اصلح خود را به مجلس می فرستند.

شهرستان پلدختر دارای ۹۰ شعبه اخذ رای بوده که از این تعداد ۴۲ شعبه ثابت و ۴۸ مورد نیز سیار هستند.

دو هزار و ۴۰۰ نفر کار برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه پلدختر را بر عهده دارند.

امروز هفتم اسفندماه ۹۴ تعداد زیادی از شهروندان پلدختری در نخستین ساعات اخذ رای خود را پای صندوق ها رساندند و همچنان به طور منظم آرام آرام سیل جمعیت مردم بیشتر و بیشتر می شود.

امروز مردم شهید پرور پلدختر به مانند سال های گذشته با شعور سیاسی هر چه بیشتر پایبند به ارزش ها و آرمان های خود بوده و به دشمن ثابت خواهند

کرد که به میهن خود عشق ورزیده و رهبر خود را تنها نمی گذارند تا دشمن بداند که مردم ایران همیشه در صحنه حاضر و مدافع انقلاب هستند.