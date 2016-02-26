به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت هشت صبح امروز مردم مومن و همیشه در صحنه خراسان شمالی همگام با سایر هموطنان در سراسر کشور، در انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور یافته‌اند تا با ریختن آرای خود به صندوق‌های رای سرنوشت کشور را به افرادی صالح و امین بسپارند.

تمامی شعب اخذ رای در سراسر استان خراسان شمالی شاهد حضور پررنگ مردم در صف‌های طولانی است؛ مرد و زن، پیر و جوان، شیعه و سنی و ... امروز با حضور در پای صندوق‌های رای، نام نامزدهای مورد اعتماد خود را در هر دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بر روی برآرا نوشته و به صندوق‌های رای ریختند تا بار دیگر به دنیا ثابت کنند که تای پای جان برای حفظ آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی ایستاده‌اند.

آنان امروز با رای خود بار دیگر مرگ برآمریکا و مرگ براسرائیل را در وجودشان فریاد زدند تا استکبار ستیزی، ایستادگی و ایمان و اعتقادشان را به نظام مقدس جمهوری اسلامی به رخ جهانیان بکشند و با حضورشان از آرمان ها و ارزش‌ها ی نظام دفاع کنند.

شادی آقا امام زمان (عج) و مقام معظم رهبری

یکی از شهروندان بجنوردی که رای خود را به صندوق انداخته است به خیرنگار مهر می‌گوید: امروز با رایی که به صندوق رای انداختم دل آقا امام زمان (عج) و مقام معظم رهبری را شاد کردم.

امروز مردم با رای خود بار دیگر مرگ برآمریکا و مرگ براسرائیل را در وجودشان فریاد زدند تا استکبار ستیزی، ایستادگی و ایمان و اعتقادشان را به نظام مقدس جمهوری اسلامی به رخ جهانیان بکشند و با حضورشان از ارزش‌ها دفاع کنند

وی با بیان اینکه رای دادن برای همه ما یک تکلیف شرعی است، اظهار کرد: از همه کسانی که تا این لحظه در انتخابات شرکت نکرده و رای خود را به صندوق‌های رای نینداخته اند می‌خواهم که با شرکت در انتخابات و انتخاب نامزدهای اصلح که برای آینده کشور و استانمان خدمت خواهند کرد، پای صندوق‌های رای بروند و با این کار دشمنان اسلام را ناامید کنند.

با انتخاب درست مانع تکرار جریانات سال ۸۸ شویم

یکی بانوی فرهنگی نیز پس از اینکه رای خود را به صندوق انداخت به خبرنگار مهر گفت: مردم ما امروز پای صندوق‌های رای حاضر شدند تا به دنیا بگویند که همواره به آرمان‌ها و ارزش‌های نظام اسلامی و خون مطهر شهدا وفادارند.

مهسا محمدی افزود: آینده کشورمان در گرو این انتخابات است و اگر خدای ناکرده در رای دادن کوتاهی کنیم و یا افراد صالحی را به مجلس و خبرگان رهبری نفرستیم باید منتظر وقوع جریانات دیگری مانند فتنه ۸۸ باشیم.

وی به هم استانی‌های خود توصیه کرد که برای آینده خود و فرزندانشان در انتخاب افراد دقت کنند تا شاهد مجلسی شایسته و مورد اعتماد و خدمتگزار برای مردم این استان و این کشور باشیم.

خانم محمدی در مورد انتخابات خبرگان رهبری هم گفت: انتخابات خبرگان رهبری از مجلس شورای اسلامی هم با اهمیت‌تر و مهم‌تر است؛ چرا که ما افرادی را برای انتخاب رهبری آینده نظام به مجلس خبرگان می‌فرستیم.

تشکیل یک مجلس قوی و خوب

یک جوان رای اولی هم به خبرنگار مهر می‌گوید: اولین باری است که در انتخابات شرکت کرده و رای داده‌ام و امیدوارم که رای من برای تشکیل یک مجلس خوب وقوی موثر باشد.

رضا حسین زاده افزود: از اینکه در انتخابات امسال شرکت کرده‌ام بسیار خوشحالم و به دوستان و هم سن و سالان خودم توصیه می‌کنم که امروز حتما در پای صندوق‌های رای حاضر شده و با رای خود، نامزدهای مورد علاقه‌شان را انتخاب کنند.

مهم شرکت در انتخابات و نا امید کردن دشمن است

یک کارمند که سن و سالی از او گذشته و به گفته خودش تا به حال در ده‌ها انتخابات مجلس، شورای شهر و خبرگان رهبری شرکت کرده است، نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: شرکت در انتخابات یک تکلیف است و امروز اگر به پای صندوق‌های رای آمده‌ایم، عملا به نظام اسلامی و آرمان‌های انقلاب رای می‌دهیم.

محمد رضایی که امروز جمعه برای دیدار یکی از فرزندانش از مشهد مقدس به بجنورد آمده است می‌گوید: فرق نمی‌کند که کجا رای خود را به صندوق بیندازیم، مهم شرکت در انتخابات است که مانند پتکی بر سر استکبار جهانی است.

یک رای اولی: اولین باری است که در انتخابات شرکت کرده و رای داده‌ام و امیدوارم که رای من برای تشکیل یک مجلس خوب وقوی موثر باشد وی ادامه می‌دهد: همین که با رای خود، دشمنان نظام و کشورم را ناامید کرده‌ام و به تبلیغات دروغین آن‌ها برای خسته شدن مردم از نظام، «نه» گفته‌ام بسیار خوشحالم و از این بابت خدای بزرگ را شکر می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز مردم خراسان شمالی در ۸۲۵ شعبه اخذ رای به پای صندوق‌های رای می‌روند تا چهار نامزد مجلس شورای اسلامی و یک نامزد مجلس خبرگان رهبری را انتخاب کنند.

خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان جمعیتی بالغ بر ۹۲۸ هزار نفر دارد.

کار رای گیری در ۱۷ حوزه اصلی و فرعی مجلس شورای اسلامی و ۱۹ حوزه مجلس خبرگان رهبری تا ساعت ۱۸ امروز ادامه دارد.

بیش از ۶۲۴ هزار نفر از جمعیت این استان واجد شرایط رأی دادن هستند که ۱۶ هزار نفر آنان را رأی اولی‌ها تشکیل می‌دهند.