به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد یزدی قبل از ظهر جمعه با شرکت در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: مردم ایران سراسر آماده هستند تا امروز نظام اسلامی را یاری کنند برای همه افراد روشن است که حضور در انتخابات صحه گذاشتن بر نظام اسلامی حاکم بر کشور است.

وی با بیان اینکه نظام ما نظام اسلامی و ولایت فقیه ولائی است، افزود: امروز یکی از ایام الهی است که مردم به کمک دین خدا می‌آیند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به برگزاری انتخابات خبرگان و مجلس افزود: برگزاری این دو انتخابات همزمان با هم یکی از اقدامات مفید بوده است و دوره قبل خبرگان یکسال بر آن افزوده شد تا بتوان این دو انتخابات مهم را همزمان برگزار کرد.

وی افزود: در کمتر کشوری همانند ایران انتخابات در این گستردگی برگزار می‌شود و بخاطر صرفه جویی در هزینه تصمیم بر آن شد تا این دو انتخابات باهم برگزار شود.

مجلس خبرگان در طول قدرت رهبری است

آیت الله یزدی ادامه داد: مردم ما می‌دانند که مجلس خبرگان رهبری در طول قدرت رهبری است و مقدس‌ترین نهاد نظام اسلامی به شمار می‌رود که وظایف خاص معینی دارد.

وی تأکید کرد: افرادی که پای صندوق‌ها برای کمک به دین خدا می‌آیند باید نسبت به مجلس خبرگان توجه بیشتری داشته باشند و باید به کسانی رای داد که به وظایف خبرگان آشنایی کافی و لازم را دارند.

وی با اشاره به مهم‌ترین وظایف مجلس خبرگان رهبری، افزود: تعیین رهبری و نظارت بر بقای شرایط رهبری از جمله مهم‌ترین وظایف خبرگان است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مجلس خبرگان برای مسائل جاری و روزمره جامعه نیست بلکه برای فرهنگ اصیل حاکم بر کشور است.

وی عنوان کرد: مجلس خبرگان رهبری باید یک فقیه را انتخاب کند که با اسلام و مبانی اصیل آن آشنا باشد و سایر دستگاه‌ها نیز بر اساس رهنمودهایی که ولی فقیه بر اساس اصول اسلام بیان می‌کند حرکت کند از این رو وظیفه مجلس خبرگان بسیار سنگین است.

آیت الله یزدی ادامه داد: امیدواریم مردم بر این نکته توجه داشته باشند کسانی را انتخاب کنند که آن‌ها نسبت به انتخاب رهبر و نظارت بر بقای اوصاف رهبری تسلط داشته باشند.

نمایندگان باید دغدغه مردم را داشته باشند

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به تعبیر امام راحل در رأس امور است، افزد: باید نمایندگانی به این مجلس بروند که دغدغه زندگی مردم را داشته و به فکر منافع شخصی و حوزه انتخابیه خود نباشند بلکه مصالح کل کشور را در نظر بگیرند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: برخی از کاندید‌اها در دوره تبلیغات وعده‌هایی در زمینه حوزه انتخابیه خود می‌دادند که خارج از عرف بود و آن‌ها توجه ندارند که نماینده کل کشور هستند.

وی با بیان اینکه نماینده باید مصالح کل کشور را در زمینه داخلی و خارجی مورد توجه داشته باشد، افزود: نماینده باید به فکر مردم نیازمند باشد و در برابر استکبار ایستادگی کند.

آیت الله یزدی ادامه داد: برخی تنها به فکر خوشگذرانی خود هستند و ما در دوره تأیید صلاحیت‌ها این افراد را تأیید نکردیم.

وی با اشاره به اینکه مردم باید به نمایندگانی رأی دهند که دلسوز نظام و مردم باشند و مسائل کلان داخلی و خرجی را در نظر بگیرند، افزود: نماینده باید رشد سیاسی و شناخت اجتماعی داشته باشد و نسبت به مسائل جهانی از آگاهی لازم برخوردار باشد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه انتظار داریم از مردم که سطح تخصص و تعهد نمایندگان را در این دوره افزایش دهند. سطح تخصص و تعهد نمایندگان نسبت به دوره‌های قبل متوسط نسبت به پائین بوده است و مردم باید در انتخاب خود توجه داشته باشند که این سطح را بالا ببرند.