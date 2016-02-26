به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی لطفالله صافی گلپایگانی پیش از ظهر جمعه رأی خود را در صندوق سیار شماره ۵۰۵ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری انداخت و سپس اظهار داشت: از خداوند متعال مسئلت دارم که این مملکت و مردم شریف آن را در پناه عنایات خاصه حضرت ولیعصر امام زمان(عج) از جمیع خطرات و نقشههای شوم دشمنان، مصون و محفوظ بدارد و به همه توفیق عنایت فرماید که رضای خاطر شریف آن حضرت را در کارها و برنامهها به دست آوریم.
این مرجع تقلید افزود: مقصد اصلی ما همین است که آن وجود مقدس از ما راضی و خشنود باشند.
آیتالله صافی گلپایگانی گفت: خداوند متعال بر عزت این مردم خوب و مملکت ما، با عملکردن به احکام و دستورات شرع مقدس اسلام بیفزاید.
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