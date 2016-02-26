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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲

آیت‌الله جوادی آملی:

مردم با حضور در انتخابات دست رد بر بیگانگان می‌زنند

مردم با حضور در انتخابات دست رد بر بیگانگان می‌زنند

قم - یکی از مراجع تقلید معتقد است که مردم با حضور باشکوه در انتخابات دست رد بر بیگانگان می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی پیش از ظهر جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق مستقر در حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت: پیام ما تشکر از استقلال طلبی و اسلام خواهی و اسلام طلبی مردم است.

این استاد برجسته حوزه اضافه کرد: ملت ما پیرو امام و رهبری و تابع قرآن و عترت هستند و با حضور در انتخابات دست رد بر بیگانه‌های شرقی و غربی می‌زنند.

آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر اینکه امیدوارم این انتخابات برای همگان مبارک باشد، افزود: نمایندگان مردم باید امانت مردم را حفظ کرده و نظام را به اهداف اصلی‌اش برسانند تا دشمن بیگانه ناامید شود و کشور با همدلی و همزبانی به نتیجه مطلوب برسد.

کد مطلب 3566281

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