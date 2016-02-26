به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی پیش از ظهر جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق مستقر در حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت: پیام ما تشکر از استقلال طلبی و اسلام خواهی و اسلام طلبی مردم است.

این استاد برجسته حوزه اضافه کرد: ملت ما پیرو امام و رهبری و تابع قرآن و عترت هستند و با حضور در انتخابات دست رد بر بیگانه‌های شرقی و غربی می‌زنند.

آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر اینکه امیدوارم این انتخابات برای همگان مبارک باشد، افزود: نمایندگان مردم باید امانت مردم را حفظ کرده و نظام را به اهداف اصلی‌اش برسانند تا دشمن بیگانه ناامید شود و کشور با همدلی و همزبانی به نتیجه مطلوب برسد.