به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا توانست در انتخابات مقدماتی ایالت کارولینای جنوبی با اختلافی چشمگیر بر برنی ساندرز رقیب سوسیال دموکرات خود پیروز شود.

نتیجه حاصل از شمارش اکثر آراء انتخاباتی کارولینای جنوبی نشان می دهد که هیلاری در این ایالت با اختلافی ۵۰ امتیازی بر حریف خود برتری دارد.

این سومین پیروزی هیلاری کلینتون در عرصه رقابت های درون حزبی دموکرات ها بود. وی پیشتر پیروزی در ایالت های «آیووا» و «نوادا» را از آن خود کرد حال آنکه نتیجه را در ایالت «نیوهمپشایر» به ساندرز واگذار کرد.

کسب اکثریت آراء در ایالت کارولینای جنوبی افتخار بزرگی برای هیلاری محسوب می شود چرا که وی در انتخابات سال ۲۰۰۸ رقابت را با اختلافی ۲۸ درصدی به «باراک اوباما» رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده باخت.

با پایان یافتن انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی، رقابت های حزب دموکرات از صحنه ایالتی خارج شد و بیش از پیش حالت ملی به خود گرفت. انتظار می رود در رقابتی که قرار است در اول ماه میلادی مارس به طور همزمان در ۱۱ ایالت آمریکا برگزار شود (سه شنبه بزرگ)، هیلاری از اقبال زیادی برخوردار باشد به ویژه آنکه در این میان هفت ایالت جنوبی هستند که درصد اقلیت های نژادی در آنها زیاد است و این می تواند برگ برنده ای برای وی باشد.