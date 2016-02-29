کرمان در دوران پساانتخابات/۱۰ کرسی داغ مجلس کرمان در اختیار ۶+۲+۲

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – اسما محمودی: انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس پنجم خبرگان در بزرگ‌ترین استان کشور با اعلام نتایج تمامی حوزه‌ها خاتمه یافت و مردم کرمان با حضور چشمگیر خود در انتخابات توانستند در کنار تعیین نماینده‌های خود در دو مجلس بار دیگر حضورشان را درصحنه‌های مختلف انتخابات را نیز به رخ بکشند.

در استان کرمان از دو میلیون و ۷۳ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن یک‌میلیون و ۲۸۰ هزار نفر در رأی‌گیری شرکت کردند.

دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب سعی کردند بهترین چهره‌های تائید صلاحیت شده خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند.

وجود برخی چهره‌های ناآشنا در لیست اصلاح‌طلبان و همچنین چهره‌های نام‌آشنا در دولت گذشته در لیست اصولگرایان تنور انتخابات در کرمان را کاملاً گرم کرده بود و درنهایت مردم استان کرمان در روز هفتم اسفند در انتخاباتی که چندین بار به دلیل حضور گسترده مردم در ساعت‌های انتهای روز تمدید شد و در برخی حوزه ها حتی تا ساعت یک بامداد نیز ادامه داشت نماینده‌های موردنظر خود را انتخاب کردند.

نکته بسیار بارز در انتخابات سال جاری بی‌طرفی کامل استانداری و شخص استاندار کرمان و معاونانش درگیر و دار تبلیغات انتخاباتی استان بود.

تبلیغات کرمان در دو بخش مجازی و میدانی دنبال شد و برای نخستین بار فضای مجازی تبلیغات را به چالش کشید اما خوشبختانه با حضور و نظارت کامل بر فضاهای انتخاباتی به گفته مسئولان استان کرمان دهمین انتخابات مجلس در کرمان بدون هیچ حاشیه‌ای به اتمام رسید تبلیغات کرمان در دو بخش مجازی و میدانی دنبال شد و برای نخستین بار فضای مجازی تبلیغات را به چالش کشید اما خوشبختانه با حضور و نظارت کامل بر فضاهای انتخاباتی به گفته مسئولان استان کرمان دهمین انتخابات مجلس در کرمان بدون هیچ حاشیه‌ای به اتمام رسید.

در این دوره از انتخابات در ۲۳ شهرستان و ۹ حوزه انتخاباتی تمامی نمایندگان ۱۰ کرسی مجلس کرمان در دور اول انتخاب شدند.

نتایج مجلس شورای اسلامی به تفکیک حوزه ها

طبق اعلام استانداری کرمان؛ در حوزه کرمان و راور ۳۲۸ هزار و ۹۶۸ رأی به صندوق‌ها واریز شد که کل آرا صحیح این حوزه ۳۰۶ هزار ۹۳۴ رأی بوده است که محمدرضا پور ابراهیمی با ۱۵۷ هزار و ۴۵۰ رأی و محمدمهدی زاهدی با ۱۰۸ هزار و ۳۱۶ رأی حائز اکثریت آرا شدند.

همچنین کل آرا مأخوذه حوزه انتخابیه شهربابک ۴۵ هزار و ۵۶۶ رأی بود که آرا صحیح این حوزه نیز ۴۴ هزار و ۴۸۱ رأی است که علی اسدی کرم با ۱۶ هزار و ۵۸۶ رأی حائز اکثریت آرا شد.

کل آرا اخذشده در حوزه انتخابیه بم، نرماشیر، فهرج و ریگان ۱۴۲ هزار و ۲۸۷ رأی و آرا صحیح ۱۳۹ هزار و ۴۲۷ رأی است و حبیب‌الله نیک زادی پناه با ۷۲ هزار و ۹۸۵ اکثریت آراء را کسب کرد.

در حوزه بافت، رابر و ارزوئیه ۷۹ هزار و ۱۵۲ رأی اخذ شد که آرا صحیح این حوزه ۷۷ هزار و ۵۲۸ رأی بوده و علی بختیاری با ۲۱ هزار و ۶۳۷ رأی حائز اکثریت آرا شد.

در حوزه زرند و کوهبنان کل آرا مأخوذه ۸۳ هزار و ۸۵۵ رأی داده شد که، آرا صحیح ۷۹ هزار و ۵۸۹ رأی صحیح بوده و حسین امیری خامکانی با ۳۵ هزار و ۶۹۱ رأی حائز اکثریت آرا شد.

در حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر کل آرا ۱۵۳ هزار و ۳۵۶ رأی، آرا صحیح ۱۴۴ هزار و ۷۰۱ رأی است که شهباز حسن‌پور با ۵۴ هزار و ۹۷۰ رأی حائز اکثریت آرا شد.

کل آرا مأخوذه حوزه رفسنجان و انار ۱۴۶ هزار و ۵۱۱ رأی است که ۱۳۸ هزار و ۱۴۵ رأی صحیح بوده احمد انارکی محمدی با ۵۶ هزار و ۴۶۴ رأی حائز اکثریت آرا شد.

در حوزه جیرفت، عنبرآباد کل آراء مأخوذه ۱۵۵ هزار و ۹۷۹ رأی بود و آراء صحیح ۱۵۲ هزار و ۶۲۸ رأی بوده که یحیی کمالی پور با ۷۱ هزار و ۷۳۹ رأی حائز اکثریت آرا شد.

در حوزه انتخابیه شهرستان‌های کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب نیز کل آراء مأخوذه ۱۷۰ هزار و ۵۴۱ رأی، آرا صحیح ۱۶۷ هزار و ۱۱۰ رأی است که احمد حمزه با ۷۹ هزار و ۲۴۳ رأی حائز اکثریت آرا شد.

جزئیات آماری انتخابات مجلس خبرگان در استان کرمان

همچنین در مجلس خبرگان نیز سید احمد خاتمی، محمد بهرامی خوشکار و امان الله علیمرادی با کسب اکثریت آراء به‌عنوان منتخبین مردم استان کرمان راهی مجلس خبرگان رهبری شدند.

مجموع آرا در این بخش یک‌میلیون و ۳۱۰ هزار و ۲۳۴ برگ بود که احمد خاتمی فرزند سید مهدی دارای ۷۰۱ هزار و ۹۷۲ رأی، محمد بهرامی خوشکار فرزند حسین دارای ۶۷۲ هزار و ۶۰۸ رأی و امان الله علیمرادی فرزند عبدالله دارای ۵۵۹ هزار و ۶۵۶ رأی به مجلس خبرگان رهبری راه یافتند.

مطابق آمار داده‌شده در دوره‌های قبلی مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم مجلس ۶۵.۳۸ در صد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند که این تعداد در مجلس نهم به ۶۴ درصد رسید و طبق آخرین آمار استاندار کرمان در دولت یازدهم آمار مشارکت مردم در انتخابات مجلس به ۶۳ درصد رسیده است اما مطابق آمار داده‌شده در دوره‌های قبلی مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم مجلس ۶۵.۳۸ در صد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند که این تعداد در مجلس نهم به ۶۴ درصد رسید و طبق آخرین آمار استاندار کرمان در دولت یازدهم آمار مشارکت مردم در انتخابات مجلس به ۶۳ درصد رسیده است.

اما در دوره فعلی مجلس اتفاقات جدیدی نیز افتاده است به‌طور مثال در حوزه بم و شهرستان‌های شرقی کرمان پس از گذشت چندین دوره از حضور حجت‌الاسلام غضنفر آبادی در مجلس وی درنهایت در این دوره پذیرفته نشد؛ در حوزه کهنوج و شهرستان‌های جنوبی نیز حجت اسلام امیری همین تجربه را تکرار کرد اما در حوزه زرند و کوهبنان امیری همچون مجالس قبل بار دیگر برای چندمین دوره حضور خود را در مجلس مسجل کرد و حسن‌پور از سیرجان نیز برای دومین دوره به مجلس رسید.

اما در حوزه انتخابیه کرمان و راور که رقابتی‌ترین حوزه انتخابیه در کرمان بود بار دیگر محمدرضا پور ابراهیمی و محمدمهدی زاهدی برای دومین بار روانه مجلس شدند.

ازنظر سیاسی اما در کرمان این اصلاح‌طلبان بودند که گوی سبقت را از رقیب خود ربودند. هرچند اصلاح‌طلبان نتوانستند دو چهره اصلی خود را که کاندید شهر کرمان بودند به مجلس ببرند اما در تمام شهرستان‌های کرمان شهرهای اصلاح‌طلب و یا مستقلانی که مجلس راه یافتند که در لیست جبهه اصولگرایان راه نیافته بودند.

چهره‌های راه‌یافته به انتخابات از حوزه‌های زرند و راور، شهربابک، رفسنجان و انار، کهنوج و شهرستان‌های جنوبی، بم و شهرستان‌های شرقی، بافت، رابر و ارزوئیه همگی از چهره‌های ناشناخته اصلاح‌طلبی بودند که مقابل اصولگرایان موفق ظاهر شدند و در حوزه سیرجان و بردسیر چهره مستقلی که پیش‌ازاین در دوره گذشته در لیست اصولگرایان بود و همچنین در حوزه جیرفت چهره مستقلی که سابقه فعالیت در هیچ‌یک از دو جناح را ندارد وارد مجلس شدند. ولی مهم‌ترین کرسی‌های استان کرمان در اختیار دو اصولگرای حوزه کرمان و راور قرار گرفت تا همچنین نمایندگان شهر کرمان اصولگرا بمانند.

اما در خصوص امنیت انتخابات نیز در کرمان به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان ۱۲ هزار نفر امنیت انتخابات را تضمین کردند و درنهایت دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس بدون حاشیه سیاسی و امنیتی در زمان تبلیغات و برگزاری انتخابات با سلامت کامل برگزار شد و هم‌اکنون مردم کرمان از تک‌تک این افراد انتظار دارند بدون توجه به جناح بندیهای سیاسی کرمان را به سمت توسعه و آبادانی سوق دهند.