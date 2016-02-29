۳هزار و۳۳۲ میلیارد ریال در بخش صنعت خراسان جنوبی سرمایه گذاری شد

داوود شهرکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور ۵۸ پروانه بهرهبرداری صنعتی از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهار کرد: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۱۵ درصدی را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی این پروانهها بالغ بر سه هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال بوده است، بیان کرد: با بهرهبرداری از این واحد های صنعتی زمینه اشتغال برای ۸۷۰ نفر ایجاد میشود.
افزایش ۱۲۴۴ درصدی سرمایهگذاری در بخش صنعت استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: پروانههای صادره از نظر میزان سرمایهگذاری بیش از هزار و ۲۴۴ درصد و از نظر اشتغال نیز ۲۲۵ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ افزایش را نشان میدهد.
شهرکی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۳۳ پروانه صنعتی در استان وجود دارد، بیان داشت: میزان سرمایهگذاری در این بخش ۱۱ هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال است.
وی اضافه کرد: هم اکنون تعداد ۱۱ هزار و ۱۷۹ نفر در بخش صنعت استان مشغول به فعالیت هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال ۹۴ استفاده معافیت حقوق ورودی برای ماشینآلات خارجی به ارزش هشت میلیون و ۸۶۳ هزار و ۵۴۳ یورو داشتهایم، عنوان داشت: ماشینآلات خارجی برخی شامل تعرفههای خاص است که معافیت حقوق ورودی برای آنها صادر میشود.
صدور ۱۱۴ جواز تأسیس در بخش صنعت استان
شهرکی همچنین از صدور ۱۱۴ جواز تأسیس در بخش صنعت استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: میزان سرمایهگذاری پیشبینیشده در این واحدها بالغ بر دو هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود با بهرهبرداری از این واحدها زمینه اشتغال یک هزار و ۶۰۳ نفر در بخش صنعت استان فراهم شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان داشت: این میزان از نظر تعداد و اشتغال رشد و به لحاظ میزان سرمایهگذاری به طبع کل کشور کاهش داشته است.
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