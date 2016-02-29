به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته امداد استان زنجان رضا حسنلو اظهار کرد: ادارهکل کمیته امداد استان زنجان برای حمایت بهتر از ایتام و بهرهگیری از ظرفیتهای خیرین در مناسبتهای مختلف سال، طرح اکرام ایتام را اجرایی میکند.
وی با اشاره به اینکه قدمت اجرای طرح اکرام ایتام به ۱۶ سال قبل برمیگردد، افزود: این طرح یکی از طرحهای پردرآمد کمیته امداد است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با بیان اینکه برای بهرهگیری از ظرفیت خیرین در آستانه عید نوروز نسبت به حامییابی در ایام سوگواری حضرت زهرا(س) اضافه کرد: بر همین اساس در همه مراسمهای عزاداری آن بزرگوار نسبت به حامییابی در طرحهای اکرام ایتام و طرح محسنین اقدام خواهد شد.
وی همچنین از آمادگی دفاتر کمیته امداد در ایام سوگواری حضرت زهرا(س) برای ثبتنام از حامیان خبر داد و افزود: امدادگران نیز در خانه انفاق در دو نوبت صبح و عصر از خیرین و نیکوکاران ثبتنام خواهند کرد.
حسنلو با اشاره به سازوکار اجرایی شدن طرح اکرام ایتام افزود: در قالب این طرح حامیان با قبول کفالت یک یا چند یتیم ماهیانه مبلغی را به عنوان کمک به حساب ایتام واریز میکنند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان تعداد حامیان همکار با کمیته امداد استان زنجان را در وضعیت فعلی بیش از ۱۱ هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: تعداد ایتام زیرپوشش این نهاد نیز یکهزار و ۶۱۸ نفر است.
وی با اشاره به اینکه میزان مشارکت مردم در طرح اکرام ایتام طی سال جاری بیش از ۱۸ میلیارد ریال بوده است، اضافه کرد: امکان پرداخت کمک به صورت موبایلی و همچنین به صورت اینترنتی به ایتام نیز فراهم شده است که همین امر نیز برای مشارکت بیشتر خیرین ایجاد شده است.
حسنلو با اشاره به فعالیت ۲۰ مرکز نیکوکاری در استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر مراکز نیکوکاری زنجان آماده ثبتنام از حامیان در قالب طرح اکرام ایتام به منظور ارائه خدمات بهتر به ایتام هستند.
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