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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۵۹

فرانسه خواستار تشکیل جلسه فوری در مورد نقض آتش بس در سوریه شد

فرانسه خواستار تشکیل جلسه فوری در مورد نقض آتش بس در سوریه شد

وزارت خارجه فرانسه خواستار تشکیل جلسه فوری به منظور رسیدگی به موارد گزارش شده از نقض آتش بس در سوریه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جلسه فوری گروه حامیان سوریه امروز در ژنو تشکیل خواهد شد. علت تشکیل این جلسه درخواست فرانسه برای رسیدگی به موارد گزارش نقض آتش بس در روز شنبه عنوان شده است.

«ژان مارک آیرو»، وزیر خارجه فرانسه در این باره گفت: اطلاعاتی دریافت کرده ایم که نشان میدهد حملات هوایی بر علیه مخالفین میانه رو ادامه دارد.

وی افزود: همه اینها باید بررسی شوند. بنابراین فرانسه درخواست کرده تا جلسه ای فوری و بدون فوت وقت برای بررسی اوضاع توقف درگیری ها  تشکیل شود.

گفته می شود، سخنگوی کمیته عالی مذاکرات سعودی ادعا کرده که دولت سوریه و متحدینش مانند حزب الله و روسیه، در روز نخست آتش بس، ۱۵ مرتبه موارد قرارداد آتش بس را نقض کرده اند.

کد مطلب 3569623

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