شرایط برای ریاست لاریجانی در مجلس فراهم است/تعادل در مجلس دهم

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی شامگاه دوشنبه پس از حضور در بیمارستان امام رضا(ع) با هدف عیادت از آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در استان خراسان در جمع خبرنگاران اظهار کرد:حضور پر شور مردم در انتخابات برگزار شده نشان دادکه علاقه مردم به نظام هیچ تغییری پیدا نکرده است.

وی بیان کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب حضور مردم در پای صندوق های رای بسیاری حائز اهمیت بود و لذا حضور پر شور ملت ایران نشان داد که با وجود گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اما تغییری در باور مردم نسبت به نظام ایجاد نشده است.

بروجردی بیان کرد: این باور که مردم با حضور در پای صندوق های رای فصل الخطاب در انتخابات هستند از محوری ترین شاخصه های نظام است.

وی همچنین در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر صف بندی در مجلس اظهار کرد: هنوز برای نتیجه گیری این موضوع زود است و باید منتظر نتایج مرحله دوم انتخابات نشست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس دهم مجلس متعادلی است که اغلب آن را اصولگرایان تشکیل می دهند بیان کرد: به طور حتم مجلس ششم دیگری را در این دوره شاهد نخواهیم بود.

وی در خصوص وظایف نمایندگان و رویکرد آنها در این دوره نیز در پاسخ به خبرنگاران بیان کرد: مجلس باید با رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی کمک حال دولت بوده و برای مردم آرامش به ارمغان بیاورد.

آیت الله طبسی چهره ای ماندگار

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به خدمات و مجاهدت های آیت الله واعظ طبسی به عنوان یکی از وفادار ترین یاران امام راحل اظهار کرد: حضور ایشان به عنوان یک مبارز انقلابی در قبل از انقلاب و همچنین خدمت در آستان قدس رضوی پس از انقلاب از ایشان چهره ای ماندگار ساخته است.

بروجردی بیان کرد: همت و مجاهدت های ایشان در مجموعه آستان قدس موجب شد تا حرم رضوی مورد توجه مسلمانان جهان قرار بگیرد.