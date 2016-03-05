حامد محمدی کارگردان و نویسنده که این روزها مجموعه «زعفرانی» را به تهیه کنندگی ایرج محمدی برای پخش در ایام نوروز تصویربرداری می کند به خبرنگار مهر گفت: پیش از اینکه سراغ «زعفرانی» بروم فیلمنامه سینمایی داشتم که دغدغه ام ابتدا تولید آن بود اما متاسفانه دوستان در دولت تدبیر و امید پروانه ساخت ندادند.

وی افزود: بعد از رفت و آمدهای بسیار و تغییرات متعددی که خواستند روی متن اعمال کنم و مصرانه هم می خواستند که در این باره مصاحبه ای انجام ندهم خیلی جدی مصمم شدم که کار دیگری را آغاز کنم و چون آن سوژه سینمایی را دوست داشتم و نمی خواستم فیلمنامه دیگری برای پروانه ساخت ببرم کلا آن فیلمنامه را کنار گذاشتم و تصمیم به ساخت یک سریال گرفتم.

کارگردان «فرشته ها با هم می آیند» اظهار کرد: روی ایده «زعفرانی» مدتی فکر کردم و پس از نگارش آن و همفکری با دوستان تلویزیونی خوشبختانه طرح پذیرفته شد. اگرچه حتما روزی می رسد که آن فیلمنامه سینمایی را خواهم ساخت اما برای این کار هم وقتی از جانب مسئولان تایید شد بیشتر راغب به انجام کار تلویزیونی شدم و به نظرم تجربه تولید یک کار مناسبتی برای نوروز خوشایند آمد.

محمدی با تاکید بر اینکه روی موضوعاتی دست می‌گذارد که دغدغه اجتماعی باشد و در سخنان مقام معظم رهبری نیز بدانها اشاره شده باشد، بیان کرد: من در این سال ها با فیلمنامه هایم خودم را نشان دادم الان هم همان آدم هستم و هیچ خط قرمزی را رد نکردم و همین برای من مساله است که چرا باید فیلمنامه سینمایی من رد بشود. متاسفانه هیچ دلیل قانع کننده ای نداشتند و فقط احساس می کنم می خواهند آدم ها را بی انگیزه کنند البته این برداشت شخصی من است و امیدوارم واقعا اینگونه نباشد.

وی در پایان تاکید کرد: برای سریال «زعفرانی» خوشبختانه تا الان همراهی مسئولان را دیدیم و هیچ ممانعت غیرمنطقی در مراحل مختلف متن و اجرای کار نداشتیم. قصه ما حساس است و سوژه این اثر اگرچه ملتهب نیست اما موضوع متفاوت و نویی دارد اما متن مطابق با همان چیزی که مدنظرمان بود به تصویر آمد.