قیمت جهانی نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه معاملات آتی روز چهارشنبه به دلیل انتشار آمار ضعیف اقتصاد جهانی و همچنین افزایش ذخایر نفت خام آمریکا روند نزولی به خود گرفت.
در همین حال، قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه «می» با ۸ سنت کاهش به رقم ۳۶ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا برای تحویل در ماه «آوریل» با ۳۴ سنت کاهش به رقم ۳۴ دلار و ۶ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.
همچنین آمار ذخایر نفت آمریکا نشان از افزایش ۹.۹ میلیون بشکه ای دارد که ۳.۶ میلیون بشکه بیش از حد انتظار تحلیلگران است.
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