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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۵۷

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز چهارشنبه با روند نزولی آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه معاملات آتی روز چهارشنبه به دلیل انتشار آمار ضعیف اقتصاد جهانی و همچنین افزایش ذخایر نفت خام آمریکا روند نزولی به خود گرفت.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه «می» با ۸ سنت کاهش به رقم ۳۶ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا برای تحویل در ماه «آوریل» با ۳۴ سنت کاهش به رقم ۳۴ دلار و ۶ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

همچنین آمار ذخایر نفت آمریکا نشان از افزایش ۹.۹ میلیون بشکه ای دارد که ۳.۶ میلیون بشکه بیش از حد انتظار تحلیلگران است.

کد مطلب 3570761
علیرضا کمندی

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