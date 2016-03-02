نمایندگان تهران بعد از نمایندگی چه می کنند؟

مجله مهر: انتخابات هفتم اسفند برگزار شد و چهره های جدید مجلس شورای اسلامی در دوره دهم مشخص شدند. شمارش آراء اعلام شده مردم نشان داد، مردم تهران در این دوره از مجلس تصمیم گرفتند چهره های جدیدی را به نمایندگی خود در بهارستان انتخاب کنند. و به جز علیرضا محجوب و علی مطهری، هیچ یک از نمایندگان تهران فرصت حضور در مجلس دهم را بدست نیاوردند. ششم خردادماه سال ۹۵ آخرین روز نمایندگان تهرانی در نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی است و حالا باید دید نمایندگان تهران بعد از این به چه کاری مشغول می شوند؟

۱.محمدحسن ابوترابی فرد

ابوترابی تولیت مدرسه علمیه امام حسین (ع) را به عهده دارد و سال گذشته نیز یک بار دیگر به عنوان عضو شواری حوزه علمیه استان تهران منصوب شد. ضمنا ابوترابی تا سال آینده عضو شورای حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه است و اگر پست جدیدی در این روزها نگیرد؛ به احتمال زیاد ابوترابی بعد از پایان دوران نمایندگی به فضای حوزه برمی گردد.

۲.غلامعلی حدادعادل

آقای حداد عادل از سال ۱۳۶۴ تا کنون هیئت علمی گروه فلسفه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است. همچنین از سال ۱۳۷۴ مدیریت بنیاد دایره المعارف اسلامی را به عهده دارد. آقای حداد از سال ۱۳۷۴ تا کنون و به جز سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده است و همچنین مدیریت گروه واژه گزینی فرهنگستان و ادب فارسی را نیز به عهده دارد. البته حداد کماکان شنبه ها باید به عنوان «عضو حقیقی» راهی جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شود.

۳.احمد توکلی

توکلی از جمله نمایندگانی است که دو روزنامه «رسالت» و «فردا» را راه اندازی کرد اما روزنامه «فردا» به دلیل مشکلات مالی زود تعطیل شد. آقای توکلی سالهاست از سال ۸۵ سایت خیری تحلیلی الف را راه اندازی کرد.هم اکنون نیز این سایت به نام وی شناخته می شود و با سیاستگذاری های او حرکت می کند. توکلی در آبان امسال انجمن مردمی «دیده بان شفافیت و عدالت» راه انداخت. هدف تشکیل این سازمان مردم نهاد به گفته توکلی استفاده از ظرفیت مردمی برای دفاع از حقوق شهروندی و اجرای عدالت در ذیل قانون است. توکلی که فعالیت های زیادی در رابطه با افشاگری فساد داشته، تلاش می کند با تشکیل «دیده بان شفافیت و عدالت» فعالیت های ضدفساد خود را انسجام ببخشد.

۴. علیرضا زاکانی

دکتر زاکانی بعد از به پایان رساندن دوره پزشکی هسته در سال ۱۳۸۳ به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد. همچنین در مرکز پزشکی هسته ای مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) و بیمارستان دکتر شریعتی فعالیت می کند. علاوه بر این زاکانی عضو هیات علمی انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران نیز است. به نظر می رسد باتوجه به دبیرکل بودن زاکانی در جمعیت سیاسی «رهپویان انقلاب اسلامی» فعالیت های سیاسی و علمی او بعد از دوره نمایندگی بیشتر شود.

۵. الیاس نادران

الیاس نادران اقتصاد خوانده فرانسه و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصاد است و احتمالا بعد از دوره نمایندگی فعالیت های دانشگاهی اش را ادامه خواهد داد. نادران همچنین از اعضا هیئت موسس انجمن مردمی «دیده بان شفافیت و عدالت» نیز بوده است و با توجه به روحیه ضدفساد نادران در سال های بعد حتما چیزهای بیشتری درباره این انجمن خواهیم شنید.

۶.مهرداد بذرپاش

مهرداد بذرپاش در در ۲۰ اردیبهشت سال جاری طی حکمی از سوی «محمد سرافراز» مدیررسانه ملی به دبیری قرارگاه تخصصی ماهواره منصوب شد. این قرارگاه با هدف بررسی نقش ماهواره‌ها و چگونگی برخورد با تهاجم فرهنگی دشمن، تشکیل شده است.احتمالا بعد از دوران نمایندگی آقای بذرپاش علاوه بر مدیریت روزنامه وطن امروز به عنوان صاحب امتیاز؛ تمرکز بیشتری روی قرارگاه ماهواره ای خواهد داشت. البته بذرپاش پس از جدا شدن از دولت احمدی نژاد مدتی راهی بنیاد تعاون سپاه شده بود و بعید نیست با توجه به تجارب گذشته دوباره راهی بنیاد تعاون سپاه شود.

۷.حمید رسایی

رسایی نماینده جنجالی مجلس شورای اسلامی که پیش از نمایندگی به عنوان نویسنده و چهره فرهنگی شناخته می شد. به احتمال زیاد بعد از نمایندگی نیز دوباره به فضای فرهنگی برگردد. رسایی مدیرمسئول و صاحب امتیاز هفته نامه ۹ دی نیز است و احتمالا وقت بیشتری را به این مجله اختصاص خواهد داد.

۸.بیژن نوباوه وطن

بیژن نوباوه خبرنگار سابق صداوسیما و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی مدیر مسئول روزنامه «سیاست امروز» است. پیش بینی می شود اگر به نوباوه پست فرهنگی پیشنهاد نشود، او بعد از دوره نمایندگی وقت بیشتری برای فعالیت های رسانه ای بگذارد.

۹. مهدی کوچک زاده

کوچک زاده نامزد مستقل انتخابات مجلس بود که با توجه به عدم ورود به لیست اصولگرایان رای پائینی کسب کرد. نماینده پرسروصدای مجلس شورای اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است. احتمالا آقای کوچک زاده بعد از پایان دوره نمایندگی اش در مهر ماه سال آینده تدریس در دانشگاه و فعالیت های علمی اش را ادامه دهد.

۱۰.غلامرضا مصباحی مقدم

حجت الاسلام مصباحی مقدم در انتخابات مجلس و خبرگان ناکام ماند و این عضو فعلی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست. مصباحی مقدم علاوه بر این از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی نیز به شمار می آید. او همچنین در دانشگاه امام صادق چند سمت مهم دارد و به نظر می رسد بعد از دوران نمایندگی نیز فعالیت هایش در این دانشگاه و مجمع تشخیص مصلحت بیش از سابق باشد و همچنان روزهای پرکاری داشته باشد.

۱۱.سیدمهدی هاشمی

آقای مهندس مهدی هاشمی همچنان رئیس هیئت مدیره شرکت خانه سازی ایران وابسته با سازمات تامین اجتماعی است. آقای هاشمی بعد از دوره نمایندگی در این شرکت فعالیت های عمرانی خود را ادامه خواهد داد. هاشمی البته ریاست فدراسیون تیراندازی را نیز برعهده داشته و بیش از گذشته می تواند برای این فدراسیون وقت بگذارد تا این فدراسیون در المپیک سال آینده کارنامه موفق تری داشته باشد.

۱۲. علی اصغر زارعی

زارعی نماینده مردم تهران و یکی از منتقدین برجام که در هنگام تصویب آن در مجلس اشک ریخت، دیگر حاضر به ثبت نام در انتخابات نشد و این بازنشستگی با انتخاب خودش انجام شده است. زارعی که در رشته دکترای مدیریت سیستم مهندسی برق و مخابرات فارغ التحصیل بوده و در حوزه مخابراتی فعالیت های زیادی داشت و بعد از پایان دوره نمایندگی به احتمال زیاد به دانشگاه امام حسین و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برمی گردد.

۱۳ سیدمحمود نبویان

آقای نبویان عضو دانش آموخته فلسفه و هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) است. به احتمال زیاد حجت الاسلام سیدمحمود نبویان بعد از دوره نمایندگی دوباره به کارهای پژوهشی خود با قوت بیشتری برخواهد گشت.

۱۴. حسین مظفر

وزیر سابق آموزش و پروزش و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز است. آقای مظفر نیز باتوجه به هیئت علمی بودنش در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی احتمالا بعد از چندین سال فعالیت سیاسی فشرده با قدرت بیشتری فضای علمی و دانشگاهی بازگردد.

۱۵. اسماعیل کوثری

سردار اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران و یکی از فرمانده هان ۸ سال دفاع مقدس نیز بعد از دوره نمایندگی به احتمال زیاد دوباره لباس سبز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برتن خواهد کرد.

۱۶. محمدرضا باهنر

پرسابقه ترین نماینده مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت بعد از ۲۸ سال نمایندگی خودش را بازنشسته کند. آقای باهنر درباره عدم ثبت نامش در این دوره از مجلس شورای اسلامی گفت که ۲۸ سال حضور در مجلس کافی به نظر می رسد و حالا نوبت بزرگترهاست. مهندس باهنر هم عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و زین پس احتمالا فعالیت هایش در مجمع جدی تر خواهد شد و یا به عنوان کارشناس و یکی از افراد با تجربه مجلس شورای اسلامی در برنامه های تلویزیونی بیشتر او را خواهیم دید.

۱۷. حسین طلا

آقای طلا در این دوره از انتخابات به عنوان یک کاندیدای مستقل شرکت کرد و با وجود تبلیغات زیادی که انجام داد رتبه ای بهتر از نفر 62 تهران کسب نکرد. نماینده فعلی مردم تهران در رابطه با آینده کاری خود می گوید: «من به لحاظ سازمانی کارمند سازمان صنعت، معدن و تجارت هستم و بعد از نمایندگی ماموریتم در مجلس تمام می شود و دوباره به آنجا برمی گردم. در حال حاضر هم یک سری پیشنهادات به من داده شده ولی هنوز تصمیمی نگرفتم چون تا ششم خردادماه من و باقی دوستان فعلا نماینده هستیم.»

۱۸. مسعود میرکاظمی

وزیر بازرگانی دولت نهم و وزیر نفت دولت دهم به بهانه ادغام وزراتخانه ها از سوی دولت از سمتش برکنار شد. میرکاظمی در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی همراه اصولگرایان وارد مجلس شد. پیش بینی می شود باتوجه به سابقه میرکاظمی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ریاست دانشگاه شاهد بعد از پایان دوره نمایندگی دوباره به دانشگاه و یا سپاه بازگردد.

۱۹. علیرضا مرندی

نماینده پزشک مجلس شورای اسلامی بعد از گذراندن سن ۷۵ سالگی امکان حضور در انتخابات مجلس دهم را نداشت. دکتر مرندی یکی از پزشکان مورد اعتماد مسئولین نظام است و حتما وقت بیشتری برای فعالیت های پزشکی و درمانی اش خواهد داشت.

۲۰. مجتبی رحماندوست

آقای رحماندوست بیش از نمایندگی، به عنوان یک شخصیت فرهنگی شناخته می شود و علاوه بر حوزه هنری در بنیاد شهید و امور ایثارگران فعالیت زیادی داشت. احتمالا آقای رحماندوست نیز بعد از پایان دوره نماینده وقت بیشتری برای فعالیت های فرهنگی اش بگذارد.

۲۱. مرتضی آقا تهرانی

حجت الاسلام آقا تهرانی نماینده فعلی مردم تهران ولی ساکن شهر قم است. آقا تهرانی یکی از اساتید موسسه امام خمینی بوده و بعد از پایان نمایندگی اش در ۶ خردادماه سال آینده، دیگر مجبور به رفت و آمد از قم به تهران نیست و به احتمال زیاد در این شهر فعالیت های حوزوی اش را ادامه خواهد داد.

۲۲. روح الله حسینیان

حجت الاسلام حسینیان علاوه بر نمایندگی مجلس شورای اسلامی رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز است. روح الله حسینیان در طول مجلس نهم به علت بیماری قلبی مجبور شد چندین بار راهی بیمارستان شود. به احتمال زیاد این نماینده بعد از پایان دوره نمایندگی، در مرکز اسناد فعال تر خواهد بود و از کارهای پراسترس سیاسی فاصله بگیرد.

۲۳. زهره طبیب زاده:

دکتر زهره طبیب زاده عضو هیئت علمی دندان پزشکی و همچنین عضو حزب زنان جبهه پایداری نیز است. طبیب زاده نیز بعد از نمایندگی فعالیت های علمی آموزشی اش را در دانشگاه و فعالیت سیاسی خود را در حزب پایداری ادامه خواهد داد. طبیب زاده در گفتگو ما گفت: « من سالهاست هیئت علمی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی هستم و بعد از دوره نمایندگی به دانشگاه بر می گردم.» طیب زاده در خصوص فعالیت های اجرایی نیز توضیح داد: « به لطف دولت یازدهم بعید است که از ما در سمت های اجرایی استفاده شود.»

۲۴. لاله افتخاری

خانم افتخاری عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد است و در این دانشگاه نیز دفتر دارد. خانم افتخاری می گوید بعد از نمایندگی تمرکز بیشتری در دانشگاه به عنوان هیئت علمی و استاد دانشگاه خواهد داشت و به گفته خودش فعالیت های فرهنگی اش را در حوزه زنان، دفاع مقدس، قرآن و نخبگان ادامه خواهد داد.

۲۵ فاطمه آلیا

فاطمه آلیا که پیش از این قائم مقام امور زنان در صداوسیما، مدرس مراکز تربیت معلم و نماینده مردم تهران در چند دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. در جواب به ما مبنی برا فعالیت هایش بعد از دوران نمایندگی گفت: « فعلا تا ۶ خردادماه سال بعد نماینده هستم و آن موقع تصمیم را مبنی بر فعالیت های بعد از مجلس می گویم.» پیش بینی می شود آلیا فعالیت های سیاسی و درون حزبی اش را بعد از دوره نمایندگی ادامه دهد.

۲۶.حسین نجابت

آقای نجابت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم و البته عضو هیئت امنای فرهنگستان علوم اسلامی شهر قم نیز است. او که این دوره از شهر شیراز راهی رقابت های انتخاباتی شده و از رسیدن به کرسی مجلس بازماند، به احتمال زیاد بعد از نمایندگی در شهر قم به فعالیت های خود ادامه دهد.

۲۷. فاطمه رهبر

نماینده سه دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در کارنامه اش سابقه فعالیت فرهنگی و اجتماعی سیاسی حوزه زنان را دارد. همچنین خانم رهبر سابقه تدریس در رشته هنر دانشکده هنر را نیز داشته است. به نظر می رسد این نماینده بعد از پایان دوره نمایندگی به فعالیت های سابق خود باز گردد.

۲۸ محمد سلیمانی

دکتر محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و فناوری در دولت نهم است. آقای سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز است و احتمالا فعالیت های علمی اش در دانشگاه علم و صنعت را با وقت بیشتری ادامه خواهد داد.