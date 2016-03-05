حذف اعتبارهمسان سازی حقوق بازنشستگان/پیشنهادمجلس برای اعتبار ویژه

محمداسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عدم تخصیص اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: تامین اجتماعی ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان به دولت پیشنهاد داده بود که در لایحه گنجانده شود اما متاسفانه لایحه ای که به مجلس ارسال شد، این اعتبار حذف شده است.

وی با اشاره به اینکه دست مجلس برای تغییرات در بودجه خیلی باز نیست، افزود: ما فقط می توانیم بین ۵ تا ۱۰ درصد تغییر بودجه داشته باشیم که آن نیز این گونه است که بودجه از قسمتی به قسمت دیگر منتقل و یا کم و زیاد شود و بیش از این تغییرات در کمیسیون تلفیق و کمیسیون های دیگر قابل اعمال نیست.

به گفته عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، به نظر می رسد در بعضی از طرح ها دولت باید خود، اعتبارات ویژه ای را تخصیص می داد که متاسفانه در بودجه ۹۵ بخشی از این موارد حذف شده است.

سعیدی به مشکلات بازنشستگان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر بازنشستگان و خانواده های آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند به طوری که بر اساس بررسی‌های انجام شده نسبت به سه سال قبل قدرت خرید بازنشستگان ۶۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: برای ترمیم این مشکل، باید در بودجه ۹۵ اقداماتی خاص صورت گیرد تا بتوان این فاصله موجود بین بازنشستگان و سایر اقشار را برطرف کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز اظهار داشت: در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد داده ایم که بودجه ای را برای همسان سازی در سال ۹۵ اختصاص دهند که امیدواریم مورد موافقت اعضای کمیسیون تلفیق قرار گیرد؛ چراکه بازنشستگان و خانواده های آنها در شرایط سختی به سر می برند.