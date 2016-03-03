استرس بلندمدت منجر به کاهش حافظه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج مطالعه محققان دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا نشان می دهد افرادی که به طور مداوم در معرض استرس قرار دارند دارای مشکلاتی در حافظه مکان یابی خود هستند.

استرس بلندمدت ممکن است منجر به انزوای اجتماعی شود که از رفتارهای مرتبط با افسردگی تلقی می شود. استرس ممکن است شامل حملات فکری بلندمدت و تکراری باشد.

محققان دریافتند تغییرات قابل اندازه گیری در مغز، از جمله بروز التهاب ناشی از واکنش سیستم ایمنی به فشارهای بیرونی ، با استرس مرتبط است.

این مطالعه بر روی موش ها نشان داد موش های که بیشتر در معرض استرس قرار داشتند به سختی توانستند سوراخ فرار را برای خروج از شرایط پراسترس پیدا کنند.