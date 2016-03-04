چرا شورای همکاری خلیج فارس حزب الله را گروه تروریستی خواند؟

خبرگزارش مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: شورای همکاری خلیج فارس و پس از آن وزرای کشور اتحادیه عرب در اقدامی که نشان از خشم رژیم سعودی و هم پیمانان آن دارد حزب الله لبنان را گروهی تروریستی اعلام کردند که این تصمیم با مخالفت و واکنش گسترده طرف های مختلف مواجه گردید.

واکنش های داخلی و منطقه ای

«امیل لحود» نماینده سابق پارلمان لبنان در بیانیه ای خواستار واکنش رسمی لبنان به تروریستی خواندن حزب الله از سوی شورای همکاری خلیج فارس شد. وی با بیان اینکه این امر به معنای تروریستی خواندن تمام لبنان است، افزود: مقاومت که از لبنان در مقابل دشمن اسرائیلی حمایت کرده است امروز نیز در کنار ارتش از لبنان در مقابل تروریسم حمایت می کند و مایه افتخار و مباهات لبنانی ها و میهن دوستان حقیقی است.

جنبش امل لبنان نیز طی بیانیه ای تصمیمات صادره از سوی شورای همکاری خلیج فارس و وزرای کشور اتحادیه عرب در خصوص مقاومت را که همچنان بر موضع مقاوم خود پایبند است محکوم کرده و نگران کننده خواند.

دفتر سیاسی جنبش امل لبنان ضمن اعلام مخالفت با این تصمیمات، تجدیدنظر در آن و محکومیت تروریسم دولتی اسرائیل که هر روز علیه مردم فلسطین مرتکب جنایت می شود را خواستار شد.

سرتیپ «مصطفی حمدان» رئیس حزب لبنانی المرابطون نیز از موضع مدبرانه وزیر کشور لبنان برای اعلام مخالفت با تروریستی اعلام کردن حزب الله در بیانیه پایانی اجلاس وزرای کشور عرب تمجید کرد. وی در عین حال از تصمیم شورای همکاری خلیج فارس در گنجاندن یکی از گروه های سیاسی مهم و اساسی لبنان در زمره گروه های تروریستی انتقاد کرده و بر اهمیت حمایت از حزب الله تاکید کرد.

جمعیت لبنانی «قولنا و العمل» نیز بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره حزب الله لبنان را محکوم کرد. «احمد القطان» رئیس این جمعیت گفت: آیا تروریستی خواندن حزب الله به نفع این کشورهاست؟ آیا این تصمیم در راستای خدمت به امت عربی، اسلامی و ملت هاست؟

وی همچنین با درخواست از رهبران سیاسی و علما و روحانیان دینی برای محکوم کردن این تصمیم، از شورای همکاری خلیج فارس خواست در خصوص تصمیم خود تجدیدنظر کند.

فراکسیون پارلمانی «صادقون» عراق هم بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در تروریستی اعلام کردن حزب الله را محکوم کرده و آن را بی ارزش خواند. «حسن سالم» رئیس فراکسیون پارلمانی صادقون گفت: ملت های عربی گرفتار حکامی صهیونیستی و رژیم هایی که در ظاهر عربی و در نهان عبری هستند شده اند. این حکام آلت دست صهیونیست ها و آمریکایی ها هستند.

وی با محکوم کردن اقدام شورای همکاری خلیج فارس افزود: کنفرانس وزرای کشور شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه با قرار دادن مقاومت شریف حزب الله در جمع گروه های تروریستی که طرح های آنها را در منطقه به شکست کشانده است پایان بدی را رقم زد.

سالم در عین حال تصریح کرد که این بیانیه بی ارزش و فاقد توجیهات قانونی است بویژه اینکه حزب الله یکی از گروه های شرکت کننده در روند سیاسی لبنان است.

جبهه مردمی آزادی فلسطین، کمیته عالی انقلاب یمن و همچنین دیگر گروه های یمنی نیز پیش از این بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله لبنان را محکوم کرده و بر حمایت خود از این حزب تاکید کرده بودند.

حزب رفاه موریتانی نیز بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله را محکوم کرد. حزب رفاه موریتانی اعلام کرد که تصمیم شورای همکاری خلیج فارس در تروریستی اعلام کردن حزب الله اقدام گستاخانه و بی سابقه ای است که نشان دهنده یاس و ناامیدی برخی از رژیم های عربی است.

این حزب در بیانیه ای تصریح کرد که تروریستی اعلام کردن حزب الله از سوی شورای همکاری خلیج فارس تصمیمی ننگین است و بیش از آنکه به زیان حزب الله باشد به وحدت لبنان آسیب می زند. حزب رفاه موریتانی تصریح کرد: ما همبستگی و حمایت کامل خود را از حزب الله که با هجمه مایوسانه کشورهای عرب خلیج فارس مواجه شده است اعلام می کنیم.

دبیرخانه کنفرانس احزاب عربی اقدام شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله را محکوم کرده و با اشاره به دیدار امرای سعودی با مقامات رژیم صهیونیستی آن را در چارچوب همکاری و هماهنگی با دشمن صهیونیستی و پاسخ به درخواست این رژیم برشمرد.

دبیرخانه کنفرانس احزاب عربی اعلام کرد: این اقدام عربستان سعودی ما را غافلگیر نکرد چرا که عربستان پیش از این از گروه های تروریستی برای ساقط نمودن دولت مقاوم سوریه حمایت کرده است، به یمن تجاوز کرده و نظامیان خود را برای سرکوب قیام مسالمت آمیز مردم بحرین ارسال کرده بود و امروز نیز در راستای خدمت به دشمنان اسلام و پس از شکست های خود در سوریه، یمن و پیروزی های جبهه مقاومت در فلسطین و لبنان گروه های مقاومت را تروریستی می خواند.

حزب الشعب فلسطین بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره تروریستی بودن حزب الله لبنان را محکوم کرد.

حزب مذکور در بیانیه ای افزود: این تصمیم، توانمندی ملت های عرب در مقابله با اشغالگران اسرائیل و مواجهه با پروژه های توسعه طلبانه این رژیم علیه اعراب را تضعیف خواهد کرد.

اهداف عربستان از تروریستی خواندن حزب الله

اتخاذ چنین تصمیمی از سوی شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی موضوع جدیدی نیست. سیاست های تنش زای عربستان سعودی طی یک سال گذشته پس از روی کار آمدن «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی تشدید شده است، تجاوز به یمن، حمایت مالی و تسلیحاتی گسترده از گروه های تروریستی در منطقه به ویژه در عراق و سوریه و اخیرا پیشنهاد اعزام نیروی زمینی به سوریه از جمله سیاست های سعودی است.

صرفنظر از سیاست های افراط گرایانه عربستان سعودی در دوره پادشاه جدید، توافق هسته ای ایران با غرب مقامات ریاض و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را از افزایش قوای منطقه ای ایران به شدت نگران کرده است و عربستان و کشورهای عربی را بیش از پیش به رژیم صهیونیستی نزدیک کرده است. روابط این کشورها و تل آویو که طی دهه های گذشته به شکل پنهانی وجود داشته است طی ماه های اخیر رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و رسانه ها به طور علنی از آن سخن می گویند. سفر هیئت بلندپایه رژیم صهیونیستی به ریاض طی هفته های اخیر از جمله این رویدادها است، دید و بازدیدهای عربی - عبری که هدف مشترک آنها رویارویی با ایران و تضعیف محور مقاومت در منطقه است.

از سوی دیگر این تصمیم پس از گذشت دو هفته از قطع کمک های نظامی و مالی عربستان سعودی به ارتش و نیروهای امنیتی لبنان و در پی آن دعوت کشورهای حاشیه خلیج فارس از اتباع خود برای ترک لبنان صورت می گیرد، این امر بیانگر تغییر آشکار در استراتژی عربستان سعودی است راهبردی که تا پیش از این مبتنی بر تاثیرگذاری بر دولت و ارتش لبنان برای به انزوا کشاندن حزب الله در این کشور بود اما اکنون تغییر یافته است.

عربستان سعودی که اخیرا پیشنهاد ائتلاف کشورهای اسلامی و عربی برای مقابله با تروریسم را مطرح کرده بود با تروریستی قلمداد کردن حزب الله سعی دارد اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری اسلامی را در مبارزه با تروریسم همراه کند و این موضوع شامل مقابله با حزب الله لبنان خواهد بود. سعودی ها سعی دارند با این اقدام وانمود کنند حزب الله لبنان همچون داعش، القاعده و ... یک گروه تروریستی است و تهدیدی برای امنیت ملی و عربی محسوب می شود و باید با آن مقابله کرد.

علاوه براین این نکته را باید در نظر داشت که تصمیمات عربستان سعودی بیش از هر چیزی هدیه ای گرانبها و بزرگ به رژیم اسرائیل است و این تصمیمات نشان می دهد که بخش اعظم کشورهای عربی به امنیت و ثبات این رژیم بیشتر بها می دهند. به نظر می رسد که روند اوضاع به سوی همسویی و همکاری مشترک میان کشورهای عربی و رژیم اسرائیل پیش می رود.

بعید نیست که طی ماه ها و هفته های آتی شاهد همکاری امنیتی و نظامی عربی-اسرائیلی علیه مقاومت به بهانه مقابله با تروریسم باشیم به ویژه که هم اکنون دوره تاخت و تاز سعودی هاست.