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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۳۰

نماینده پارلمان عراق:

تروریستی خواندن حزب الله خدمت مجانی به اسرائیل است

تروریستی خواندن حزب الله خدمت مجانی به اسرائیل است

نماینده پارلمان عراق امروز اعلام کرد که تروریستی خواندن حزب الله لبنان از سوی اعراب، خدمت رایگان به رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، «همام حمودی» معاون رئیس پارلمان عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تروریستی قلمداد کردن حزب الله از سوی وزیران کشور جهان عرب خدمت رایگان به اسرائیل است و عواقب وخیمی برای امنیت ملی عربی دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: حزب الله یکی از قطب های توازن قوا در منطقه محسوب می شود و هر گونه تلاشی برای نادیده گرفتن این واقعیت، کشورهای منطقه را به هرج و مرج و خشونت می کشاند و این در شرایطی است که همه به دنبال ثبات در جهان هستند.

همام حمودی از تمامی گروه های پویا در جهان خواست که از حزب الله و حق ملت لبنان در مقاومت حمایت کنند. وی همچنین موضع شجاعانه وزیر کشور عراق در مخالفت با بیانیه وزیران کشورهای عربی در تروریستی قلمداد کردن حزب الله لبنان را ستود.

کد مطلب 3573170
سمیه خمارباقی

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