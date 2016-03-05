تروریستی خواندن حزب الله خدمت مجانی به اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، «همام حمودی» معاون رئیس پارلمان عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تروریستی قلمداد کردن حزب الله از سوی وزیران کشور جهان عرب خدمت رایگان به اسرائیل است و عواقب وخیمی برای امنیت ملی عربی دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: حزب الله یکی از قطب های توازن قوا در منطقه محسوب می شود و هر گونه تلاشی برای نادیده گرفتن این واقعیت، کشورهای منطقه را به هرج و مرج و خشونت می کشاند و این در شرایطی است که همه به دنبال ثبات در جهان هستند.

همام حمودی از تمامی گروه های پویا در جهان خواست که از حزب الله و حق ملت لبنان در مقاومت حمایت کنند. وی همچنین موضع شجاعانه وزیر کشور عراق در مخالفت با بیانیه وزیران کشورهای عربی در تروریستی قلمداد کردن حزب الله لبنان را ستود.