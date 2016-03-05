خبرگزاری ایسنا نوشت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قبل از اعلام برنامه یا طرح جدیدی نباید سازوکارهای قبلی را منتفی کنیم، گفت: بعضی‌ها مشکل را به نحوی مطرح می‌کنند که به نظر برسد درج قیمت مصرف کننده مشکل‌ساز شده و این در حالی است که به استناد پنج قانون تصریحی از جمله قانون تعزیرات، قانون نظام صنفی یا قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، درج قیمت روی محصول یا درج قیمت به صورت برچسب به گونه‌ای که در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار گیرد در قوانین به صراحت آمده است.

وی با بیان اینکه عدم درج قیمت تخلف بوده و از ناحیه تعزیرات قابل رسیدگی است، اظهار کرد: به عنوان مثال در مورد نان نیز زمانی که یک خریدار به یک واحد نانوایی مراجعه می‌کند نرخ‌نامه آن را که شامل وزن و قیمت نان است را مشاهده می‌کند و در رستوران‌ها نیز به همین‌گونه است و قیمت‌ها در منوی غذا و یا در دید مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

رییس سازمان مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر این‌که حذف قیمت مصرف‌کننده از روی برخی کالاها اصلا صحیح نیست، تصریح کرد: این موضوع از آنجا شروع شد که برخی عنوان می‌کنند یک کالا از زمان تولید تا رسیدن به خرده‌فروشان ممکن است دست عوامل و واسطه‌های زیادی بیفتد که آنها منجر به افزایش قیمت آن محصول شوند.

نوابی ادامه داد: فرض را بر این می‌گیریم که قیمت را از روی کالا حذف کنیم و حالا اگر فردی وارد مغازه‌ای شود و بخواهد کالایی خریداری کند و مغازه‌دار نیز قیمتی را به او اظهار کند و از طرفی خریدارقادر به پذیرش قیمت محصول نباشد، آنجاست که مشکل ایجاد می شود و این موضوع سرانجامی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه قیمت مصرف‌کننده، حداکثر قیمت آن کالاست نه کف قیمت عنوان کرد: هیچ کس مخالف این نیست که عرضه‌کنندگان کالاها را به کمتر از قیمت مصرف‌کنندگان به فروش برسانند و ما نیز از این امر تشکر می‌کنیم چراکه کاری شایسته است.

نوابی در بخشی از سخنان خود با اشاره به گفته برخی افراد مبنی بر این‌که برخی کالاها مثل محصولات سلولزی با تخفیفات زیادی عرضه می‌شود، گفت: مگر تخفیف بد است؛ نمی‌توان در همه کالاها این برداشت را داشته باشیم که قیمت‌ها متورم بوده و به همین دلیل کاهش یافته است.

این در حالی است که چندی پیش رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته بود درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها، ابزاری برای سوء استفاده برخی افراد شده است در صورتیکه اگر فقط قیمت کارخانه روی کالاها درج شود بسیاری از فروشگاه‌ها و عرضه کنندگان نمی‌توانند از عنوان "تخفیف" برای کالاهای خود استفاده کنند و تحت عناوین "یکی بخر دو تا ببر" از این موضوع به نفع خود بهره ببرند و باید قیمت مصرف کننده از برخی کالاها حذف شود.

در این زمینه رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در برخی مواقع برای تو‌لید‌کننده و فروشنده به صرفه است به جای این‌که از نظام بانکی با آن فرآیندهای پیچیده و کارمزدهای بالا وام بگیرد، بتواند نقدینگی مورد نیاز خود را به سرعت و با تخفیف ۲۰ درصدی قیمت کالاهایش از بازار جمع‌آوری کند و با این روش انبارهایش را تخلیه کرده و بازار را به دست گیرد و این به نوعی رقابت است.

وی در عین حال بیان کرد: این موارد را در تخفیفاتی نیز توسط اپراتورهای تلفن همراه به مناسبت‌های مختلف از جمله دهه فجر و یا اعیاد مختلف نیز شاهدیم و اگر ما می‌خواهیم بازار رقابتی داشته باشیم، چرا باید این تخفیفات را نفی کنیم؟!